Indiana Jones et Starfield sur PS5 ? Microsoft laisse la porte ouverte

Après avoir annoncé la fin de certaines exclusivités Xbox, Phil Spencer a été interrogé sur l’éventualité de voir débarquer Starfield et Indiana Jones et le Cercle ancien sur PS5 à l’avenir. Le patron de Xbox a laissé la porte ouverte, précisant toutefois qu’il fallait d’abord tirer les leçons de l’expérience en cours.

Microsoft commence doucement à se détacher de ses exclusivités. Dans son dernier podcast, le géant de Redmond a dévoilé que quatre jeux de son écurie allaient bientôt s’inviter sur PS5 et Nintendo Switch. Phil Spencer a toutefois refusé de donner leur nom, précisant qu’il voulait laisser les studios faire leurs propres annonces.

The Verge croit toutefois connaître l’identité de ces titres. Il s’agirait de Sea of Thieves, Grounded, Pentiment et Hi-Fi Rush. Soit deux jeux communautaires et deux titres plus modestes. L’information a étonné la communauté qui s’attendait plutôt à ce que Starfield ou le futur Indiana Jones se propagent sur d’autres plateformes. Mais il ne faut jamais dire jamais et une telle éventualité reste d’actualité. C’est en tout cas ce qu’on peut lire entre les lignes.

Microsoft commence à lâcher ses exclusivités sur les autres consoles

Dans la foulée de la publication du podcast, qui a également évoqué la prochaine Xbox survitaminée, le patron de Xbox a développé son propos dans les colonnes de The Verge. Interrogé sur Starfield et Indiana Jones et le Cercle ancien, le dirigeant n’a pas fermé la porté, expliquant qu’il ne fallait pas exclure l’éventualité d’un portage sur d’autres consoles.

A lire > Fini l’attente : Sony décide d’accélérer le passage des exclusivités PlayStation vers le PC

“Je ne pense pas que nous devrions, en tant qu’industrie, exclure la possibilité qu’un jeu soit disponible sur n’importe quelle autre plateforme. Nous sommes concentrés sur ces quatre jeux et tirerons des enseignements de cette expérience”, précise le grand patron qui ne veut toutefois pas induire la communauté en erreur.

Phil Spencer veut en effet éviter de “créer de fausses attentes sur les autres plateformes” en laissant croire que l’arrivée des quatre titres susmentionnés ouvrira automatiquement la porte à tous les autres jeux. “Ce n’est pas le plan aujourd’hui”, assure-t-il.

Déjà enthousiaste à l’idée de lancer ces quatre jeux dans le grand bain, Spencer souhaite se laisser du temps avant de lâcher potentiellement d’autres exclusivités dans la nature. Pour rappel, Microsoft prévoit également de transformer chaque écran en Xbox grâce au cloud gaming.