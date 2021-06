Instagram : comment activer l’authentification à deux facteurs ?

Instagram propose à tous ses utilisateurs d’activer l’authentification à deux facteurs pour renforcer la sécurité de leur compte. Celle-ci n’est pas activée par défaut comme Google a bientôt prévu de le faire, mais il est vivement recommandé de l’activer soi-même.

Instagram – Crédit : Solen Feyissa / Unsplash

Ainsi, même si quelqu’un obtient le mot de passe de votre compte Instagram, il ne pourra pas y accéder sans avoir accès à votre téléphone ou à votre application d’authentification en fonction de ce que vous avez choisi. D’ailleurs, même l’application Tesla bénéficie de l’authentification à deux facteurs depuis l’année dernière.

Les étapes à suivre pour activer l’authentification à deux facteurs sur Instagram

Pour renforcer la sécurité de votre compte Instagram et éviter les piratages, lancez l’application sur votre smartphone. Cliquez sur le menu horizontal dans le coin supérieur droit quand vous êtes sur votre profil. Sélectionnez ensuite « Paramètres » en bas, puis « Sécurité » et enfin « Authentification à deux facteurs ».

Instagram vous explique alors que : « l’authentification à deux facteurs protège votre compte en demandant un code supplémentaire lorsque vous vous connectez sur un appareil que nous ne reconnaissons pas ». Veuillez cliquer sur le bouton « Démarrer » et vous aurez le choix entre deux méthodes d’authentification.

Les deux méthodes d’authentification à deux facteurs disponibles – Crédits : Instagram / Galaxie Media / Auriane Polge

Sur le réseau social de partage d’image, vous pouvez choisir de recevoir vos codes de sécurité par le biais d’une application d’authentification telle que Google Authenticator ou Duo Mobile. Si vous souhaitez utiliser une application d’authentification, il vous suffit de la télécharger depuis l’App Store ou le Play Store. Ensuite, lancez-la et sélectionnez Instagram dans la liste des comptes que vous pouvez ajouter. À chaque fois qu’Instagram vous demandera un code de sécurité, vous pourrez directement le retrouver dans cette application.

Enfin, si vous préférez recevoir votre code de sécurité par SMS au lieu de passer par une application d’authentification, il vous suffit de sélectionner la deuxième option proposée par Instagram et de rentrer votre numéro de téléphone pour l’activer. Outre Instagram, l’authentification à deux facteurs est disponible sur de plus en plus de plateformes différentes. Nous vous avions d’ailleurs déjà présenté les étapes à suivre pour l’activer sur votre PlayStation 5 et vous protéger des piratages de comptes.

Source : Tom’s Guide