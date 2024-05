Instagram : cette fonction protège encore mieux du cyberharcèlement

Instagram vient de mettre à jour une fonctionnalité essentielle pour se protéger contre le cyberharcèlement. Il est maintenant possible de limiter ses interactions sur le réseau social à ses amis proches.

© Unsplash

Les réseaux sociaux se doivent de protéger leurs utilisateurs, surtout les plus jeunes, du cyberharcèlement. En 2022, une mère décidait de poursuivre Instagram et Snapchat en justice après le suicide de sa fille, estimant que les deux plateformes n’avaient pas fait assez pour cela.

Instagram dévoilait récemment un nouveau filtre anti-nudité pour assurer la protection des mineurs et compte intensifier sa lutte contre le cyberharcèlement avec une autre fonctionnalité inédite. Les adolescents pourront limiter leurs interactions à leurs amis proches sur leur réseau social.

Instagram renforce une fonctionnalité pour mieux protéger les jeunes du cyberharcèlement

En 2021, Instagram dévoilait la fonctionnalité « Limites ». Elle permet aux utilisateurs de la plateforme de limiter les interactions comme que les messages, les commentaires, les réponses aux stories et les mentions aux followers récents ou aux comptes qui ne les suivent pas entre pendant une période d’une journée à un mois.

Meta déployait la fonctionnalité suite au cyberharcèlement et au racisme subis par plusieurs joueurs de la sélection anglaise de football comme Marcus Rashford et Jadon Sancho suite à leur défaite face à l’Italie lors de l’Euro 2020 (qui s’est déroulé à l’été 2021).

© Instagram

Désormais, les utilisateurs d’Instagram peuvent limiter leurs interactions à leurs amis proches. Il suffit de vous rendre dans les paramètres de votre compte, de cliquer sur « limiter les interactions » et de choisir « tout le monde sauf vos ami(e)s proches » dans la section dédiée.

Voilà un outil indispensable que les plus jeunes (et les moins jeunes) exposés au harcèlement en ligne doivent absolument connaître et utiliser si nécessaire. Précisons que personne ne peut savoir si la fonctionnalité est activée sur votre compte Instagram.

Dans les paramètres, vous trouverez une autre option pour protéger votre enfant si vous êtes parent : la supervision parentale. Elle vous permet de définir une limite d’heure et de durée d’utilisation, d’accéder aux contacts bloqués de votre progéniture ainsi qu’à certains paramètres de son compte, toujours avec son consentement.

Source : Instagram