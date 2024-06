Instagram impose des publicités impossibles à passer, les utilisateurs s’insurgent

Instagram teste les publicités impossibles à passer © Envato

Brace yourself, utilisateurs d’Instagram, car la plateforme appartenant à Meta pourrait bientôt vous forcer à regarder des publicités.

Des rapports d’utilisateurs multiples suggèrent qu’Instagram teste une fonctionnalité appelée Ad Break, qui, comme son nom l’indique, intègre des publicités impossibles à passer dans le fil d’actualité. Ces publicités obligatoires sont accompagnées d’un compte à rebours de 3 à 5 secondes.

Instagram : vers un modèle publicitaire encore plus intrusif ? Les utilisateurs montent au créneau

« Les pauses publicitaires sont une nouvelle façon de voir des publicités sur Instagram. Parfois, vous devrez peut-être regarder une publicité avant de pouvoir continuer à naviguer », indique la description de la fonctionnalité.

Bien que les géants de la technologie comme Meta dépendent des publicités pour leur survie, les publicités impossibles à passer ne sont pas toujours accueillies à bras ouverts par les utilisateurs. La nouvelle a suscité des critiques sur les plateformes comme Reddit et X.

« Ce sera la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour moi en ce qui concerne Instagram. Je pouvais déjà supporter la pléthore de publicités éparpillées dans toute l’application, mais impossibles à passer ? », a écrit un utilisateur sur Reddit.

À titre de référence, YouTube diffuse aussi des publicités impossibles à passer dans ses vidéos, qui peuvent durer jusqu’à 60 secondes (sur son service de télévision en direct YouTube TV). Mais les utilisateurs peuvent échapper aux publicités YouTube en s’abonnant à son offre payante YouTube Premium, ou en passant par des voies dérobées, comme SmartTubeNext.

D’un autre côté, l’abonnement mensuel Meta Verified, disponible pour les utilisateurs d’Instagram, offre divers avantages tels qu’un badge vérifié et une protection contre l’usurpation d’identité, mais ne permet pas aux utilisateurs de se débarrasser des publicités sur la plateforme.

À ce stade, Instagram semble actuellement « tâter » les retours de certains de ses utilisateurs. Meta n’a rien dit d’officiel et on ne sait pas quand (ou si) les publicités impossibles à passer seront déployées sur Instagram à plus grande échelle.

Reste à savoir si Instagram osera franchir le pas et imposer des publicités à tous. Une chose est sûre, la plateforme devra faire preuve de prudence pour éviter de perdre une partie de son audience face à des concurrents moins intrusifs.