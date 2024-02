iOS 17.4 : voici les nouveautés de la prochaine mise à jour iPhone d’Apple

Alors qu’iOS 17.3 vient tout juste de sortir, voilà qu’on entend déjà parler d’iOS 17.4, qui arrivera en mars 2024 pour l’iPhone. Cette grosse mise à jour es très attendue, puisque l’on va retrouver beaucoup de nouveautés, sur l’App Store, pour les podcasts, sur SharePlay, etc. On vous liste les nouveautés ici.

iOS 17.4

Apple prépare une nouvelle mise à jour pour son système d’exploitation mobile, iOS 17. Il s’agit de la version 17.4, qui sera disponible en mars pour les utilisateurs d’iPhone. Elle succédera à iOS 17.3, sorti fin janvier.

La mise à jour comprend plusieurs nouveautés et changements, notamment des modifications majeures de l’App Store en Europe, des transcriptions pour les podcasts, SharePlay pour le HomePod, et de nouveaux emoji. La mise à jour prépare également le lancement de la nouvelle génération de CarPlay plus tard cette année.

App Store : des changements en Europe

Pour se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques, Apple a annoncé des changements importants pour l’App Store, Apple Pay, Safari, et plus encore. Ces changements seront mis en œuvre avec iOS 17.4 pour les utilisateurs d’iPhone qui résident dans les 27 pays qui appartiennent à l’Union européenne.

Premièrement, Apple autorise désormais des alternatives à l’App Store et à son système de paiement sur l’App Store en Europe. D’autres changements en Europe incluent un nouvel écran de sélection du navigateur web par défaut dans Safari, la possibilité pour les navigateurs web tiers d’utiliser des moteurs web autres que WebKit d’Apple sur l’iPhone, la possibilité pour les applications de portefeuille mobile tiers d’accéder à la puce NFC de l’iPhone pour la fonctionnalité de paiement sans contact, et plus encore.

Des transcriptions pour les podcasts

Avec iOS 17.4, l’application Apple Podcasts proposera des transcriptions pour les podcasts, permettant aux auditeurs de lire le texte intégral d’un épisode, de rechercher un mot ou une phrase spécifique, et de taper sur le texte pour passer à une certaine partie de l’épisode. Comme pour les paroles de chansons dans Apple Music, chaque mot est mis en évidence pendant la lecture de l’épisode.

Les transcriptions pour Apple Podscasts

Apple dit qu’il génère automatiquement des transcriptions après la publication d’un nouvel épisode. Les transcriptions sont disponibles pour les podcasts en anglais, en français, allemand, et espagnol, et elles seront ajoutées pour les anciens épisodes du catalogue d’un podcast au fil du temps.

SharePlay pour le HomePod

Avec iOS 17.4, Apple a étendu le contrôle musical SharePlay aux enceintes HomePod. Cette fonctionnalité permet à la famille et aux amis de contrôler la musique qui est diffusée sur votre HomePod, si vous acceptez leur demande. Pour l’instant, elle est limitée à l’application Music, et les autres personnes n’ont pas besoin d’un abonnement Apple Music pour participer.

SharePlay sur HomePod

Lorsque vous écoutez une chanson sur votre iPhone, il suffira d’appuyer sur l’icône SharePlay en bas de l’écran pour afficher un code QR, que une autre personne peut scanner avec la caméra de son iPhone ou de son smartphone Android pour demander l’accès aux contrôles de lecture de musique. Même une capture d’écran du code QR suffit, ce qui vous permet d’accorder l’accès à distance à des personnes du monde entier.

Apple a déjà déployé une fonctionnalité similaire pour CarPlay l’année dernière, permettant à quiconque dans une voiture de contrôler la lecture de musique via SharePlay avec permission.

Et bien sûr, de nouveaux emoji

iOS 17.4 ajoute de nouveaux emoji, dont une chaîne brisée, un champignon brun, une tête secouant horizontalement, une tête secouant verticalement, un citron vert, et un phénix.

Les emojis d’iOS 17.4