iOS 17.5 : voici quand la prochaine grande mise à jour de l’iPhone devrait sortir

Apple a officiellement commencé à tester la version bêta d’iOS 17.5 la semaine dernière. Les développeurs et utilisateurs de la version bêta publique s’essayaient déjà aux nouveautés introduites par le patch. Celui-ci apporte une poignée de nouvelles fonctionnalités et de changements, de la même manière que son prédécesseur iOS 17.4.

Quand pourrait être déployé iOS 17.4 sur iPhone ?

Cette mise devrait être publiée le mois prochain. En effet, si l’on se réfère aux mises à jour iOS des années précédentes, on peut s’attendre à ce que la version 17.5 d’iOS soit mise à la disposition de tous à la mi-mai. En 2023 et en 2022, iOS 16.5 et 15.5 avaient été respectivement publiés le 18 et le 16 mai. iOS 14.5 en revanche avait marqué une sortie tôt en 2021, le 26 avril : une anomalie, puisque 13.5 avait été publié le 20 mai.

Voici les nouveautés introduites dans iOS 17.5

La version bêta 1 d’iOS 17.5 comprend tout d’abord de petites modifications de design qui méritent d’être soulignées :

Le widget Podcasts a été mis à jour et dispose désormais d’une couleur dynamique, qui change en fonction de l’illustration du podcast que l’utilisateur est en train d’écouter.

a été mis à jour et dispose désormais d’une couleur dynamique, qui change en fonction de l’illustration du podcast que l’utilisateur est en train d’écouter. Dans l’application Paramètres, un nouveau glyphe pour le menu “Accès Passkeys pour les navigateurs Web” se trouve désormais dans la section “Confidentialité et sécurité“.

En matière de nouvelles fonctionnalités, la bêta publiée la semaine dernière nous a donné toutes les nouveautés qui figurent dans iOS 17.5. Reste à savoir si d’ici le déploiement de la version stable d’autres nouveautés seront ajoutées, mais nous ne pouvons que spéculer.

Pour rappel, les principaux changements apportés dans iOS 17.5 sont l’intégration d’un nouveau système visant à lutter contre le harcèlement employant des AirTags. iOS 17.5 sera en mesure d’identifier ces traceurs, même ceux non-certifiés par Apple, pour aider les utilisateurs à les désactiver. Une chaînes de caractères indique ainsi : “Cet objet n’est pas certifié par le réseau Apple Find My. Vous avez la possibilité de désactiver cet objet et de l’empêcher de partager sa position avec son propriétaire.“

Pour se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques, une ribambelles de changements arrivent plus spécifiquement sur notre marché, là où les utilisateurs américains n’y auront pas droit :

L’App Store n’est plus la boutique d’application exclusive sur iPhone, de même que son système de paiement.

La possibilité d’utiliser un autre navigateur par défaut sur iOS. Leurs développeurs pourront les baser sur un autre moteur web que le WebKit d’Apple.

L’accès à la puce NFC de l’iPhone par des portefeuilles mobiles tiers, autres que Wallet.