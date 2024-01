iOS 18 : la plus grosse mise à jour de l’histoire de l’iPhone ?

Apple prépare iOS 18, la prochaine version de son système d’exploitation mobile. Selon la firme de Cupertino et les rumeurs, elle apporterait des nouveautés majeures, comme le RCS et l’IA générative, qui s’apprêtent à tout changer pour les utilisateurs d’iPhone.

TL;DR iOS 18, attendu pour septembre, serait la plus grosse mise à jour de l’iPhone.

Le RCS et l’IA générative seraient les deux principales nouveautés.

Siri, Messages, Apple Music, et d’autres applications bénéficieraient de l’IA générative.

Apple vient de sortir iOS 17.3 pour les iPhone, mais les regards sont déjà tournés vers la prochaine version majeure du système d’exploitation mobile de la firme à la pomme : iOS 18, qui devrait être dévoilé en juin lors de la WWDC, et sortir en septembre pour le grand public.

Selon Mark Gurman, analyste réputé, iOS 18 serait l’une des plus grosses, si ce n’est la plus grosse, mise à jour de l’histoire de l’iPhone. D’ailleurs, même Apple veut qu’il s’agisse de la mise à jour la plus « ambitieuse et convaincante » de tous les temps. Si le spécialiste n’a pas encore révélé les fonctionnalités et les changements qui rendraient cette mise à jour si importante, on connaît déjà deux nouveautés qui pourraient faire d’iOS 18 un événement.

Les iPhone pourraient supporter le RCS avec iOS 18

La première nouveauté serait le support des Rich Communications Services (RCS). Apple avait dit que le RCS arriverait avec iOS 18 en novembre 2023 déjà. On sait donc qu’il arrive, ce n’est plus qu’une question de temps.

Le RCS est un standard de messagerie, comme le sont le SMS et le MMS. Mais par rapport à ces standards, le RCS apporte quelques petites choses en plus, comme les accusés de réception, les indicateurs de saisie, les images et les vidéos en haute résolution, et les messages audio.

Android supporte déjà le RCS avec Google Messages. Ainsi, les conversations entre les appareils Android utilisant Google Messages bénéficient de ces fonctionnalités. Comme les iPhone ne supportent pas encore le RCS, les conversations entre les appareils Android et iOS n’en profitent pas, mais cela va bientôt changer.

Siri avec de l’IA générative pourrait arriver avec iOS 18

La deuxième nouveauté pourrait être une version améliorée de Siri avec le support de l’IA générative. En octobre 2023, Mark a dit que Siri avec de l’IA générative devrait améliorer la façon dont Siri et l’application Messages peuvent répondre aux questions et compléter automatiquement les phrases, en s’alignant sur les changements récents des services concurrents.

Selon les rumeurs, Apple aurait aussi exploré l’IA générative pour d’autres plateformes, comme Apple Music, Keynote, Pages, et même Xcode.

L’IA générative est une technologie qui permet de créer du contenu à partir de données existantes, comme du texte, des images, ou de la musique. Elle pourrait rendre Siri plus intelligent, plus naturel, et plus personnalisé. Elle pourrait aussi offrir de nouvelles possibilités aux utilisateurs d’Apple, comme de créer des présentations, des documents, ou des applications plus facilement.

iOS 18 s’annonce donc comme une mise à jour majeure pour les iPhone, mais il faudra toutefois attendre la confirmation officielle d’Apple pour en savoir plus sur ce qu’il nous réserve. Théoriquement, iOS 18 devrait sortir plus ou moins en même temps que les iPhone 16.