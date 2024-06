iOS 18 : votre iPhone sera-t-il compatible avec la mise à jour et Apple Intelligence ?

L’excitation est à son comble alors qu’Apple a dévoilé iOS 18 lors de la WWDC 2024, sa conférence annuelle dédiée aux développeurs. Au menu : un écran d’accueil personnalisable à souhait, un Centre de Contrôle repensé, des applications natives remaniées et l’intégration de l’intelligence artificielle d’Apple. Mais votre iPhone pourra-t-il en profiter ?

iOS 18 : la liste des iPhone officiellement compatibles

Comme pour chaque mise à jour majeure d’iOS, la majorité des iPhone récents seront compatibles avec iOS 18. Mais il y a une condition : votre appareil doit être équipé d’une puce A12 Bionic ou plus récente. Si votre iPhone a une puce A11 Bionic ou antérieure, il ne pourra malheureusement pas profiter de la mise à jour.

Voici donc liste des chanceux qui pourront installer iOS 18 :

iPhone 15 (et ses déclinaisons Plus, Pro et Pro Max)

iPhone 14 (et ses déclinaisons Plus, Pro et Pro Max)

iPhone 13 (et ses déclinaisons mini, Pro et Pro Max)

iPhone 12 (et ses déclinaisons mini, Pro et Pro Max)

iPhone 11 (et ses déclinaisons Pro et Pro Max)

iPhone XS / XS Max / XR

iPhone SE (2e et 3e génération)

C’est une bonne nouvelle pour la plupart, d’autant plus que l’iPhone X et l’iPhone 8 étaient déjà sortis du jeu lors de la mise à jour iOS 17 l’année dernière.

Attention cependant, nuance importante : si tous ces iPhone recevront iOS 18, seuls les iPhone 15 Pro et Pro Max dotés de la puce A17 Bionic pourront exploiter pleinement les fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple, baptisée Apple Intelligence. Les autres devront se contenter des nouveautés logicielles classiques.

iOS 18, un vent de fraîcheur sur iPhone

La mise à jour iOS 18 est riche en changements. L’intégration de l’intelligence artificielle est évidemment l’élément marquant, améliorant Siri et s’intégrant à de nombreuses applications. Si ce ne sera pas pour tous les iPhone, heureusement, tout le monde pourra profiter de la nouvelle personnalisation de l’écran d’accueil : vous pourrez enfin placer vos applications où vous le souhaitez et jouer avec les couleurs grâce au moteur de thème.

Le Centre de Contrôle a également subi une refonte complète. Accès plus rapide aux commandes, possibilité d’ajouter et de réorganiser les panneaux, navigation par pages et meilleur contrôle du multimédia et de la maison connectée sont au programme. Et cerise sur le gâteau, des contrôles d’applications tierces pourront désormais y être intégrés.

Les applications n’ont pas été oubliées. Messages devient compatible avec le protocole RCS pour des conversations plus riches, Mail propose de meilleurs tris, Plans s’enrichit de fonctionnalités topographiques, et Cartes se dote d’une nouvelle fonction pour les paiements sans contact. L’application Photos a aussi droit à un lifting complet, avec une nouvelle galerie en haut de l’écran et un affichage par année ou par mois.

Côté vie privée, Apple continue sur sa lancée. Vous pourrez désormais masquer des applications de votre écran d’accueil et les placer dans un dossier caché nécessitant une authentification pour y accéder. Enfin, les joueurs seront ravis : le mode Jeu débarque sur iOS. Il minimise l’activité des applications en arrière-plan pour offrir un gameplay plus fluide sur votre iPhone et une meilleure réactivité avec vos AirPods et vos manettes sans fil.

La mise à jour iOS 18 est déjà disponible en version bêta pour les développeurs. La version finale est attendue pour cet automne sur les iPhone compatibles.