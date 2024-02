iOS 18 : voici les iPhone qui profiteront de la mise à jour

Vous voulez savoir si votre iPhone va recevoir iOS 18 ? Une première liste des smartphones compatibles a été dévoilée. Il s’agirait de la dernière mise à jour majeure pour les iPhone XR et XS.

© Tom’s Guide

Un insider dévoile les iPhone qui recevront iOS 18

Il s’agit des mêmes smartphones compatibles avec iOS 17

iOS 18 serait la dernière mise à jour majeure pour les iPhone XR et XS

Tous les ans, Apple met à jour son système d’exploitation. Depuis septembre, les utilisateurs profitent d’iOS 17 avec de nombreuses updates au programme. En 2024, la firme de Cupertino va lancer iOS 18 et selon MacRumors, voici les iPhone qui profiteront de cette nouvelle version.

À lire > Tout ce qu’il faut savoir sur l’ambitieuse mise à jour iOS 18

Quels iPhone recevront iOS 18 en septembre 2024 ?

Selon un insider repéré par MacRumors, source assez solide même si cette information reste à prendre avec des pincettes, iOS 18 sera la dernière mise à jour majeure pour les iPhone XR et iPhone XS équipés de la puce A12 Bionic. Pour faire simple : en 2025, ces smartphones n’auront pas droit à iOS 19. Ces modèles bénéficient des updates depuis leur lancement en 2018, une bonne longévité.

Si l’on se base sur les iPhone compatibles avec iOS 18, il s’agira des mêmes modèles qui ont reçu iOS 17 cette année. Voici la liste complète :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ème génération)

iPhone SE (3ème génération)

La présence d’anciens iPhone est une bonne nouvelle lorsque l’on sait qu’iOS 18 s’annonce comme la plus grosse mise à jour d’Apple, rien que ça.

Quelles sont les nouveautés attendues pour iOS 18 ?

Si l’iPhone 16 s’accompagnera du lancement d’iOS 18, c’est en juin prochain que l’on s’attend à voir les premières images de la mise à jour. Comme toujours, les développeurs et certains utilisateurs y auront droit en version bêta pour essayer les nouvelles fonctionnalités. On s’attend forcément à des fuites qui nous permettront d’en savoir plus sur ce que la firme de Cupertino prépare pour sa communauté.

Parmi les nouveautés attendues, il y a forcément les nouvelles fonctionnalités d’IA générative pour Siri. Sans oublier la prise en charge du protocole RSC qui améliorera la communication entre l’iPhone et les appareils Android. Rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus sur ce que la firme de Cupertino nous réserve avec iOS 18.