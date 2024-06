iOS 18 : les iPhone vont bénéficier d’un énorme coup de boost avec la mise à jour

L’iPhone 15 Pro Max gagne en puissance grâce à la mise à jour iOS 18. Le Neural Engine, le moteur dédié à l’intelligence artificielle de la puce A17 Pro, voit ses performances augmenter de 25%. Cette amélioration significative permet une exécution plus rapide des tâches liées à l’IA, comme la reconnaissance d’image, la traduction et la réalité augmentée.

Les iPhone 15 Pro Max équipés de la puce A17 Pro bénéficient d’une accélération significative des tâches liées à l’intelligence artificielle grâce à la mise à jour d’iOS 18. D’après des tests de performance, on observe une hausse de 25 % des performances du Neural Engine, le moteur neuronal dédié à l’IA présent sur la puce A17 Pro.

Le Neural Engine de l’iPhone 15 Pro Max passe à la vitesse supérieure avec iOS 18

Apple a conçu Core ML, un framework d’apprentissage automatique qui permet aux appareils d’exécuter des modèles d’IA et des tâches de machine learning plus rapidement et plus efficacement. Core ML fournit des résultats en temps réel directement sur l’appareil, sans nécessiter de connexion réseau. Garant d’un degré élevé de confidentialité, comme le souligne Apple, cela explique pourquoi la plupart des fonctionnalités d’intelligence artificielle de la marque sont intégrées aux appareils.

Selon le testeur @lafaiel, le passage d’iOS 17.5.1 à iOS 18 permet au Neural Engine de la puce A17 Pro d’être 25 % plus véloce. Le score de référence Core ML Neural Inference sur Geekbench est passé de 6249 sur un iPhone 15 Pro Max sous iOS 17.5.1 à 7816 sur le même téléphone avec iOS 18.

La puce A17 Pro se démarque non seulement par ses 8 Go de RAM (contre 6 Go pour la puce A16 Bionic des iPhone 15 et 15 Plus), mais aussi par son Neural Engine nouvelle génération, capable d’effectuer jusqu’à 35 billions d’opérations par seconde, contre 17 billions d’opérations pour le Neural Engine de la puce A16 Bionic.

À titre de comparaison, le Neural Engine de l’iPad Pro M4 peut gérer jusqu’à 38 billions d’opérations par seconde, ce qui laisse présager des performances encore plus impressionnantes pour les Neural Engine des futures puces A18 et A18 Pro qui équiperont respectivement les iPhone 16 (modèles standard) et 16 Pro. Apple a également annoncé l’ajout d’un nouveau type de tenseur MLTensor au framework Core ML, offrant une interface de programmation simple et efficace pour les opérations sur des tableaux multidimensionnels.

Apple précise aussi que Core ML exploite conjointement le CPU, le GPU et le Neural Engine de ses puces Apple Silicon pour optimiser les performances tout en réduisant la consommation de mémoire et d’énergie.

La bêta pour développeurs d’iOS 18 est disponible dès maintenant, et la bêta publique sera accessible le mois prochain. La version finale et stable d’iOS 18 devrait quant à elle être lancée en septembre, période à laquelle Apple dévoile habituellement la série des iPhone 16.