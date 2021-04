iPhone 13 : de nouvelles images comparent son encoche avec celle de l’iPhone 12

En comparant directement la taille de l’encoche de l’iPhone 13 à celle de l’iPhone 12, les images nous offrent un meilleur aperçu des changements que va apporter Apple.

iPhone 13 encoche – Crédit : DuanRui / Twitter

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous savons qu’Apple prévoit de réduire la taille de l’encoche des iPhone 13, ses futurs smartphones haut de gamme de 2021. La réduction de la largeur est permise par l’intégration de l’écouteur dans la bordure supérieure, au-dessus de la caméra TrueDepth et des composants Face ID.

Sur ces images, nous pouvons voir à quel point l’encoche de l’iPhone 13 sera plus petite en termes de largeur. En effet, nous nous attendons à une réduction d’un peu moins de 30 %. La réduction de la largeur est permise par l’intégration du haut-parleur dans la bordure supérieure, au-dessus de la caméra TrueDepth et des composants Face ID, comme l’avaient rapporté nos confrères de Mac Okatara. Cependant, l’encoche pourrait devenir plus haute en raison de la façon dont Apple déplace le haut-parleur.

Apple réduit l’encoche en 2021, et la supprimera en 2022

L’iPhone 13 devrait utiliser une encoche de 5,35 mm de hauteur, contre 5,30 mm sur l’iPhone 12. Sa largeur passerait, elle, de 34,83 mm à 26,80 mm sur le nouveau modèle. Depuis 2017 et la sortie de l’iPhone X, les utilisateurs d’iPhone doivent faire avec une grosse encoche en haut de l’écran, tandis que ses concurrents sur Android sont de plus en plus innovants.

En effet, même si beaucoup de smartphones utilisent encore un poinçon, certains fabricants vont même plus loin en plaçant la caméra frontale sous l’écran. C’est le cas de ZTE et son Axon 20 5G, qui a été le premier smartphone à utiliser cette technologie révolutionnaire. En Europe, le Samsung Galaxy Z Fold 3 pourrait être un des premiers smartphones avec une caméra sous l’écran.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait enfin supprimer cette encoche et la remplacer par un poinçon avec l’iPhone 14, qui sortira en 2022. Les capteurs pour le Face ID ne seront pas abandonnés, puisque ceux-ci seraient placés sous l’écran.

Source : DuanRui