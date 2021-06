iPhone 14 : Apple remplacerait l’iPhone mini par un modèle grand format abordable

Kuo prédit que la gamme d’iPhone de 2022 comprendra toujours quatre modèles, mais qu’ils ne seront pas identiques à la génération actuelle. En effet, la série de 2021 comprend un iPhone 12 mini de 5,4 pouces, un iPhone 12 de 6,1 pouces, un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.

Selon Kuo, on ne devrait pas retrouver d’iPhone mini dans la gamme de 2022. En effet, nous apprenions il y a quelques jours qu’à cause des mauvaises ventes d’iPhone 12 mini, Apple avait décidé d’arrêter la production du modèle compact. En début d’année, d’après les données du CIRP sur les ventes d’Apple, c’était l’iPhone 12 classique qui semblait sortir son épingle du jeu avec 27% des ventes. L’iPhone 12 mini, lui, se contentait de seulement 6 % des ventes, pas assez pour justifier son renouvellement.

Visiblement, les clients semblent apprécier les modèles avec de grands écrans, c’est pourquoi la gamme d’iPhone en 2022 devrait comprendre un deuxième modèle de 6,7 pouces plus abordable que l’iPhone 14 Pro Max. Celui-ci pourrait être nommé iPhone 14 Max, et serait situé entre l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro au niveau des tarifs. Selon Kuo, il pourrait être vendu à moins de 900 dollars, soit le prix le plus bas jamais atteint pour un grand iPhone.

Plus d’iPhone mini, Apple miserait sur des modèles géants

En se passant d’iPhone mini en 2022, Apple suivrait l’exemple de ses concurrents sur Android en proposant uniquement des modèles haut de gamme grand format. Seul l’iPhone SE devrait conserver un format compact de moins de 6 pouces.

En plus de ce nouvel iPhone grand format, Kuo a également prédit qu’Apple réintroduirait Touch ID sous l’écran en 2022. Ce capteur d’empreintes digitales avait disparu sur la gamme principale après l’iPhone 8. Le seul smartphone récent à en être encore équipé est l’iPhone SE (2020). Enfin, Ming-Chi Kuo avait déjà dévoilé que l’appareil photo de l’iPhone 14 accueillerait un nouveau capteur grand-angle de 48 Mpx pour filmer en 8K.

Pour l’instant, tous les yeux sont tournés vers la nouvelle génération « iPhone 13 » qui sera dévoilée à la fin du mois de septembre. De nouvelles images montraient hier le tout du nouveau design des smartphones d’Apple, qui auront entre autres une encoche plus petite, des capteurs photo plus grands et gagneront un peu en épaisseur pour loger une batterie plus importante.

