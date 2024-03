iPhone 16 : les performances de l’A18 Bionic seraient décevantes, mais Apple miserait sur autre chose

iPhone 16 © Tom’s Guide, iOSbetanews

Alors que certains analystes s’attendent à un iPhone 16 décevant, l’iPhone 16 Pro, attendu pour septembre 2024, pourrait sonner le glas de la domination sans partage d’Apple sur le marché des smartphones. En cause, son processeur A18 Bionic, dont les performances en bernes pourraient le reléguer derrière son rival Android, le Snapdragon 8 Gen 4.

iPhone 16 Pro : l’intelligence artificielle pour sauver la mise ?

Selon une publication de Nguyen Phi Hung sur X, la puce A18 Pro destinée aux iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max (et potentiellement à toute la gamme iPhone 16) ne serait que 10 % plus performante que l’A17 Pro équipant les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Certes, 10 % de gain de performance est loin d’être négligeable. Mais il est bien en deçà des hausses habituelles observées entre les générations de puces Apple. De plus, le concurrent direct d’Apple, Qualcomm, pourrait bien coiffer Apple au poteau avec son futur Snapdragon 8 Gen 4, qui est annoncé comme 20 % plus performant que l’A18 Bionic.

A18 Pro = A17 Pro + 10% https://t.co/2tuAlLbNdz — Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) March 10, 2024

Mais au-delà de la simple performance brute, d’autres facteurs entrent en jeu. La puce A18 Bionic pourrait se distinguer par son intelligence artificielle de pointe, grâce à un Neural Engine dopé. Des progrès qui se traduiraient par une meilleure gestion des tâches gourmandes en IA, comme la reconnaissance faciale, la photographie computationnelle ou encore l’assistant vocal Siri.

En plus de la performance brute et de l’intelligence artificielle, d’autres facteurs influenceront le succès de l’iPhone 16 Pro. Le prix, l’appareil photo, l’autonomie de la batterie et le design seront également des éléments clés pour séduire les consommateurs. On parle notamment d’une autonomie record pour l’iPhone 16 Pro Max.

Rendez-vous en septembre 2024 pour le verdict final. D’ici là, les rumeurs et les fuites continueront d’alimenter le suspense et de dessiner les contours d’un iPhone 16 qui pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire de la firme à la pomme.