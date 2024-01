L’iPhone 16 serait à la traine avec 8 Go de RAM et le Wi-Fi 6E uniquement

Le prochain flagship d’Apple, l’iPhone 16, devrait apporter des améliorations notables par rapport à la génération précédente, notamment en ce qui concerne sa mémoire vive qui aurait été gonflée par l’entreprise pour atteindre les 8 Go pour le modèle de base, exactement comme les versions Pro et Pro Max.

iPhone 15 Pro ©Yuheng Ouyang via Unsplash

Alors qu’Apple a sorti son nouvel iPhone 15 très récemment, tous les regards se tournent désormais vers la prochaine itération du smartphone d’Apple : l’iPhone 16. Bien que celui-ci reste encore très mystérieux, il est déjà possible de glaner quelques informations à son sujet.

Si l’iPhone 16 risque de décevoir par son manque d’innovations, à l’image de la quasi-totalité des futurs smartphones, il devrait intégrer l’intelligence artificielle. D’ailleurs, Siri devrait devenir un assistant vocal surpuissant dopé à l’IA.

Actuellement, Apple est certainement en train de peaufiner les détails de son smartphone, et si son design devrait être identique à celui de l’iPhone 15 (bouton Action y compris), l’architecture interne du téléphone devrait être améliorée.

Cette information provient de l’analyste Jeff Pu de Haitong International Securities dans son dernier rapport concernant le flagship d’Apple. Selon lui, la firme de Cupertino pourrait gonfler la RAM des iPhone 16 pour qu’elle passe de 6 à 8 Go (la même capacité que les versions Pro et Pro Max).

C’est sans doute pour accompagner l’ajout de l’intelligence artificielle qu’Apple aurait décidé d’augmenter la mémoire vive de ses flagships. En effet, les fonctionnalités liées à l’IA peuvent demander énormément de RAM. Par exemple, selon une étude récente du groupe Macquarie, pour qu’un assistant virtuel puisse utiliser l’IA, il aurait besoin de 20 Go de RAM.

Concept iPhone 16 ©MacRumors

L’iPhone 16 aurait plus de mémoire vive mais est-ce suffisant ?

Si cette augmentation de la RAM est bienvenue et devrait améliorer les capacités du smartphone ainsi que l’expérience utilisateur, aujourd’hui 8 Go peuvent sembler un peu ridicules. Surtout quand on prend en considération le fait que la concurrence dépasse très souvent les 12 Go de mémoire vive. On peut notamment citer le Pixel 8 Pro ou et le Galaxy S23 Ultra (sauf pour le modèle 256 Go de stockage).

Heureusement pour les utilisateurs d’iPhone, cela ne signifie pas que leur smartphone sera moins performant. Par exemple, en ce qui concerne l’IA, il est tout à fait possible que les fonctionnalités soient accessibles depuis le cloud et non pas depuis le smartphone afin de soulager sa RAM.

Deuxième petite surprise, Apple aurait également choisi de rendre ses iPhone 16 compatible avec le Wi-Fi 6E. Cela permettra au smartphone de proposer un débit internet plus élevé ainsi qu’une latence plus faible. De leur côté, les modèles plus onéreux que sont les iPhone 16 Pro et Pro Max devraient logiquement bénéficier du tout nouveau Wi-Fi 7 pour encore plus de performances.

Finalement, en regardant de plus près, il n’est pas anormal que l’iPhone 16 soit (déjà) critiqué pour son manque d’innovations. Il semblerait que le prochain smartphone ne s’apparente qu’à un petit coup de peinture fraîche donnée à l’iPhone 15 Pro.

TL;DR L’iPhone 16 va gagner en mémoire vive pour atteindre 8 Go.

L’augmentation de la RAM est obligatoire pour integrer l’intelligence artificielle.

8 Go peut sembler insuffisant et la concurrence fait déjà mieux.

Source : MacRumors