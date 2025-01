Le design de l’iPhone 17 Air fuite, comme un air de Google Pixel

Les rumeurs sur la gamme iPhone 17 se multiplient et notamment sur l’iPhone 17 Air, qui devrait être ultra mince, mais cette fois-ci la fuite est une photo…

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Alors que la gamme des iPhone 16 est sortie en septembre 2024, les rumeurs basculent vers la gamme 17, qui sortira sans doute elle aussi au dernier trimestre, mais de 2025 cette fois-ci.

On n’y peut rien, les rumeurs sont ce qu’elles sont, et dès qu’une gamme devient disponible, la suivante prend sa place dans les articles des médias spécialisés.

Si la question de passer de l’iPhone 15 au 16 se pose, peut-être que ces fameuses rumeurs sur la gamme 17 pourraient vous aider à choisir d’attendre, ou pas, encore un an. Surtout avec le décalage entre la version française et les versions internationales de la gamme 16.

Sur la future gamme iPhone 17, c’est un modèle en particulier qui fait régulièrement parler de lui : l’iPhone 17 Air. Il pourrait en effet s’agir d’un modèle ultra-fin (mais pas autant qu’Apple l’espérait). Parmi les autres rumeurs, on peut compter une fonctionnalité inédite de l’appareil photo, ainsi que d’autres améliorations.

Quand l’iPhone 17 Air se dévoile partiellement, ou pas…

Si la rumeur la plus persistante reste sur l’épaisseur de la coque de l’iPhone 17 Air, une nouvelle information vient de fuiter, sous forme de photo.

Celle-ci révèle l’arrière d’un smartphone Apple (avec logo imprimé) où l’on peut voir un bloc d’appareil photo dont le look ne sera inconnu à aucun passionné de technologie.

Cette photo a été révélée par Majin Bu, expert en rumeurs Apple, sur son compte X.

Copie d’écran X.com

On y voit ce qui est censé être la coque arrière de l’iPhone 17 Air, et un bloc photo horizontal et ressemblant sérieusement à celui des Google Pixel (du moins jusqu’à présent).

L’image provient d’une source de l’expert qui aurait pris en photo un lot de coques de test de l’iPhone 17. En bas de l’image complète, le code barre de production a d’ailleurs été flouté.

Copie d’écran X.com

Outre cette image, Majin Bu s’est lancé dans une analyse complète de la réalité qu’elle peut apporter. Cette analyse est disponible sur son blog personnel.

“D’après l’image que j’ai pu obtenir, il semble qu’il pourrait s’agir du design du nouvel iPhone 17. Cependant, bien que ce design paraisse exact d’après les informations disponibles, certains éléments ont éveillé mes soupçons. Tout d’abord, le logo Apple semble trop petit, ce qui pourrait suggérer que l’image a été modifiée d’une manière ou d’une autre et qu’elle n’est donc pas originale.

Mon deuxième doute concerne la date de production de ces appareils, qui n’a généralement pas lieu en janvier. Cependant, si l’on considère qu’Apple a pu changer d’approche ou développer un lot de prototypes à des fins de test, cette hypothèse reste peu probable.”

Pourtant, la présence du code barre et les informations qu’il contient semble indiquer que l’image pourrait bien être légitime. Il est néanmoins difficile de savoir à quel modèle d’iPhone cette coque pourrait appartenir, bien que Majin Bu pense qu’il s’agit de celle du modèle ultra fin (l’iPhone 17 Air du coup).

Dans tous les cas, difficile de savoir si l’image est bien réelle ou a été modifiée.