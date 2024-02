iPhone 17 : six raisons d’attendre 2025 pour s’acheter un smartphone Apple

Si vous êtes sceptique concernant l’iPhone 16, on ne peut pas totalement vous donner tort. Sans changement important de design, ce cru 2024 se profile déjà comme une déception. Mais ce n’est pas seulement dans ce domaine que les rumeurs semble montrer un appareil décevant. Ce serait aussi les modèles Pro de 1 To dont les performances seraient revues à la baisse.

Bien sûr, il ne s’agit que de rumeurs et nous sommes encore bien loin de la sortie de l’iPhone 16. Mais elles sont peut-être le signe qu’il vaudrait mieux attendre celle de son successeur, l’iPhone 17. Concernant ce dernier, les fuites sont pour l’instant rares, mais ô combien prometteuses. Suffisant pour décider de de sauter l’iPhone 16 ? En tous cas, voici déjà six fonctionnalités qui le justifierait.

L’iPhone 17 Pro serait le premier à avoir Face ID sous l’écran

L’iPhone 17 Pro serait le premier à intégrer Face ID sous l’écran. La seule indication externe de la technologie Face ID sous l’écran sera probablement un petit poinçon pour accueillir la caméra frontale et le capteur. C’est en tous cas ce qu’affirme l’analyste Ross Young, qui avait partagé une feuille de route concernant le futur de l’iPhone sur X.

Le modèles d’iPhone de base et Plus seraient plus grands

Cette année, les iPhone 16 Pro et Pro Max seront dotés d’écrans plus grands. De respectivement 6,12 et 6,69 pouces, ils passeraient à 6,27 et 6,86 pouces. En 2025, cette amélioration serait également léguées aux modèles standard et Plus de l’iPhone 17. Si vous n’avez pas envie d’opter pour les modèles Pro plus chers, cette amélioration de taille vaudra probablement le coup d’attendre. Vous feriez d’ailleurs peut-être bien, puisqu’une étude montre que les utilisateurs des modèles Pro d’iPhone 15 sont déçus.

L’affichage permanent pour les iPhone 17 Plus et vanilla grâce à ProMotion

De la même manière que pour l’amélioration ci-dessus, Apple aurait l’intention d’étendre le ProMotion à ses modèles standards en 2025. Cette amélioration permettra à leur écran d’atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela se traduit par des interactions et une lecture vidéo plus fluides. De plus, les iPhone 17 de base dotés de ProMotion pourraient eux aussi passer en mode 1 Hz, qui permet d’afficher en permanence l’horloge, des widgets, les notifications et le fond d’écran même lorsque l’appareil est verrouillé.

Un modem Wi-Fi pour les iPhone 17 Pro enfin conçu par Apple

Après des difficultés de développement, les modèles Pro d’iPhone 17 devraient être équipés d’un modem conçu par Apple. La prise en charge du Wi-Fi 7 leur permettrait d’envoyer et de recevoir des données sur davantage de bandes simultanément, se traduisant par vitesses de téléchargement plus rapides, une latence plus faible et une connectivité plus fiable. Pour plus d’informations sur les capacités impressionnantes du Wi-Fi 7, c’est par ici. Par ailleurs cela pourrait potentiellement réduire la facture de l’iPhone 17 sans la dépendance à Qualcomm, le fournisseur actuel des modems d’iPhone.

Un téléobjectif de 48 mégapixels pour l’iPhone 17 Pro Max

Selon MacRumors, l’iPhone 17 Pro Max serait équipé d’un téléobjectif de 48 mégapixels. Un appareil impressionnant, optimisé pour aller de paire avec le casque Apple Vision Pro. Les modèles actuels d’iPhone 15 Pro sont dotés d’un objectif principal de 48 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels. Cela ferait du Pro Max 2025 le premier iPhone à disposer d’un système de caméra arrière composé uniquement d’objectifs de 48 mégapixels : un véritable monstre en photographie.

Une caméra selfie 24 Mpx pour tous les modèles d’iPhone 17

La gamme iPhone 17 serait dotée d’une caméra frontale de 24 mégapixels, selon Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste d’Apple. Cet objectif à six lentilles serait une belle amélioration par rapport à l’iPhone 14 et 15 (et selon toute vraisemblance l’iPhone 16), équipés d’une caméra frontale de 12 mégapixels à 5 lentilles. Cette augmentation de la résolution permettrait de capturer davantage de détails, tout en conservant la qualité des photos même lorsqu’elles sont recadrées.

Enfin, on pourra également citer les améliorations que prépare Apple avec la puce A19 de l’iPhone 17. Mais nul doute que les avancées du SoC seront aussi de taille pour l’iPhone 16 et pour toutes les prochaines itérations, alors nous ne compterons pas la puce parmi nos arguments en faveur du cru 2025 de l’iPhone.