Apple prépare un iPhone Air pour 2025 : plus fin, moins cher ?

Fatigué de voir le même iPhone d’année en année ? Si Apple ne surprend plus depuis longtemps, 2025 pourrait marquer un tournant dans l’histoire de l’iPhone. Selon des rumeurs persistantes, un nouveau modèle ultra-fin baptisé iPhone Air serait en préparation.

iPhone Air © John Prosser

Alors que l’iPhone 16 n’a même pas encore vu le jour, les rumeurs vont déjà bon train concernant son successeur, l’iPhone 17. Selon des fuites récentes, Apple préparerait une surprise de taille pour 2025 : l’iPhone Air.

L’iPhone Air, la nouvelle « révolution » d’Apple pour 2025 ?

D’après le célèbre leaker Jon Prosser, le géant de Cupertino s’apprêterait à lancer un nouveau modèle ultra-fin qui viendrait remplacer l’iPhone 17 Plus dans sa gamme. Cette nouvelle version, baptisée iPhone Air par Prosser, ne mesurerait que 5 mm d’épaisseur, soit près de 3 mm de moins que les modèles actuels. Un véritable tour de force technologique qui rappelle le lancement du MacBook Air en 2008.

Contrairement aux premières spéculations, cet iPhone Air ne serait pas positionné comme un modèle haut de gamme. Il embarquerait en effet un processeur A19 non-Pro et un seul objectif photo à l’arrière. Ces caractéristiques techniques plus modestes laissent penser qu’Apple mise avant tout sur le design et la légèreté pour séduire les consommateurs.

La comparaison avec le MacBook Air est d’autant plus pertinente que ce dernier avait aussi privilégié la forme sur la fonction à son lancement. Malgré des performances en retrait par rapport aux MacBook Pro, son design en avait fait un best-seller.

Reste la question du prix, sujet de toutes les spéculations. Certaines sources évoquent un tarif astronomique de 1 299 dollars, ce qui en ferait le modèle le plus cher de la gamme. Prosser, lui, n’y croit pas une seconde. Il est même prêt à se raser entièrement le crâne si l’iPhone Air s’avère plus onéreux que l’iPhone 17 Pro Max. Son prix en euros se situerait probablement aux alentours de 1 449 € à 1 499 €.

Bien que les prédictions de Prosser se soient parfois avérées inexactes par le passé, sa théorie semble cohérente. Apple pourrait bien chercher à réitérer le succès du MacBook Air dans l’univers des smartphones, en proposant un appareil léger, élégant, à un prix abordable. De quoi remplacer le format mini, abandonné il y a peu ?

Rendez-vous en 2025 pour découvrir si la marque à la pomme parviendra à créer la surprise et à redéfinir, une fois de plus, les codes du smartphone moderne.