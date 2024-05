iPhone 17 : un modèle ultra-fin, novateur et extrêmement cher serait dans les cartons d’Apple

L’iPhone 17 Ultra pourrait être le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple. Il devrait embarquer un système de caméra de pointe et des fonctionnalités logicielles exclusives. Ce smartphone ultra-premium s’adresserait à ceux à la recherche du nec plus ultra en matière de technologie et de design.

Sept ans après l’iPhone X, qui a marqué un tournant dans l’histoire du smartphone avec son design tout-écran, son Face ID et ses fonctionnalités innovantes, Apple pourrait s’apprêter à lancer un nouvel iPhone ultra-premium : l’iPhone 17 Ultra.

iPhone 17 Ultra : Apple prépare-t-il un nouveau bond quantique dans l’univers des smartphones ?

Si les rumeurs s’avèrent exactes, l’iPhone 17 Ultra pourrait bien être le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple. Avec une épaisseur record, il offrirait une sensation unique en main et repousserait les limites de ce qui est possible en matière d’ergonomie. Ce design épuré et futuriste s’accompagnerait d’un écran très résistant et d’un nouveau positionnement des caméras arrière, déplacées du coin supérieur gauche vers le centre supérieur du dos du téléphone pour un look plus symétrique et moderne.

Apple est déjà connu pour ses excellents appareils photo, et l’iPhone 17 Ultra devrait encore repousser les limites. La caméra frontale pourrait passer de 12 MP à 24 MP, doublant ainsi la résolution pour des selfies et des appels vidéo. Sans surprise, le système de caméra arrière devrait bénéficier de capteurs plus grands, des objectifs améliorés et des algorithmes de traitement d’image plus puissants.

L’iPhone 17 Ultra ne se contenterait pas d’un matériel de pointe. Il devrait également être doté de « fonctionnalités logicielles exclusives », dit The Information, qui le distinguent des autres modèles de la série 17. Des gestes et des interactions plus intuitives, des fonctionnalités de réalité augmentée plus immersives, et une intégration accrue avec l’écosystème Apple, notamment les AirPods, l’Apple Watch et les Mac, pourraient faire partie du package.

Mais avec ses caractéristiques haut de gamme et ses fonctionnalités exclusives, l’iPhone 17 Ultra devrait afficher un prix élevé, probablement le plus élevé jamais atteint par un iPhone. Ce prix élevé s’adresserait à ceux à la recherche du nec plus ultra en matière de technologie et de design, prêts à payer le prix fort pour une expérience unique.

Quoi qu’il en soit, sa présentation officielle, prévue pour l’automne 2025, devrait lever le voile sur les caractéristiques exactes de ce smartphone tant attendu. Dans l’attente, l’iPhone 16, qui sera dévoilé d’ici 4 ou 5 mois, devrait lui se concentrer sur l’IA.

