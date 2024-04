iPhone 16 Pro : au moins 5 améliorations majeures de l’appareil photo sont prévues

Concept d’iPhone 16 Pro DR

Pour l’instant, la prochaine gamme iPhone 16 se dévoile surtout via ses déclinaisons Pro et Max. C’est normal, les principales innovations qu’apporte chaque année Apple à ses téléphones se trouvent sur les modèles premium. L’année suivante, les modèles de base et Plus héritent de certaines de ces améliorations (notamment en matière de puce), pour recommencer le cycle l’année suivante.

Et jusqu’ici, la plupart des rumeurs tournent autour des capacités de l’appareil photo des iPhone 16 Pro et Pro Max. La plupart des fuites vont dans le même sens : au moins cinq améliorations majeures sont prévues pour ce cru 2024.

Voici les innovations de l’appareil photo de l’iPhone 16 Pro

Un capteur plus grand pour l’iPhone 16 Pro

L’une des principales améliorations de l’iPhone 16 Pro consisterait en l’intégration d’un capteur plus grand pour l’appareil photo principal. Certains suggèrent que l’appareil photo principal de 48 mégapixels sera doté d’un capteur de 1/1,14 pouce : une amélioration notable par rapport au capteur de 1/1,28 pouce de l’iPhone 15 Pro. Ce capteur plus grand permettrait une meilleure captation de la lumière, se traduisant par plus détails, de meilleures performances en basse lumière et une qualité d’image globalement plus belle.

Un téléobjectif à tétraprisme pour un meilleur zoom

À deux reprises déjà, l’analyste Ming Chi Kuo a indiqué que l’iPhone 16 Pro pourrait profiter de l’objectif à tétraprisme de l’iPhone 15 Pro Max. Sur ce dernier, cette technologie se matérialise par un téléobjectif de 120 mm surpuissant qui permet un impressionnant zoom optique 5x de qualité. Notre test décrit ainsi “un téléobjectif enfin digne de ce nom“. Pour la prochaine itération de l’iPhone, cette technologie ne serait plus exclusive au modèle le plus haut de gamme.

La disposition des capteurs de l’appareil photo de l’iPhone 16 Pro à gauche Crédit : EFTM / YouTube

L’intégration d’un téléobjectif 6x dans l’iPhone 16 Pro Max

Si l’iPhone 16 Pro a droit à l’objectif tétraprisme, comment pourrait se démarquer l’iPhone 16 Pro Max et son étiquette significativement plus élevée ? Grâce à un téléobjectif “ultra”. Cet objectif permettrait un zoom optique impressionnant de 6x. Cette plage de zoom plus longue devrait être l’une des principales caractéristiques de l’iPhone 16 Pro Max. En outre, le vaisseau amiral pourrait dépasser le zoom numérique 25x offert par son prédécesseur.

Une réduction des reflets pour des images plus nettes

Cette rumeur nous vient de yeux1122, qui l’aurait obtenu d’informateurs chinois sur la chaîne de production. Selon le blogger coréen, l’iPhone 16 Pro sera doté d’un appareil photo capable de lutter plus efficacement contre les reflets de lumière grâce à l’ALD. Cet acronyme désigne l’Atomic Layer Deposition, un procédé industriel de dépôt du revêtement plus précis, atome par atome. Concrètement, même à contre-jour, les artefacts et halos de lumière disparaissent des clichés avec ce revêtement. De plus, les fragiles capteurs photo de l’iPhone 16 Pro seraient davantage protégés.

L’intégration du bouton capture dédié à la photo dans l’iPhone 16

C’est une information qui revient régulièrement, l’iPhone 16 Pro sera doté d’un bouton supplémentaire. Nommé pour l’instant “Capture” par la presse tech, ce nouveau bouton serait exclusivement dédié à la photo, comme un bouton Action supplémentaire pour ce domaine. Il devrait être doté de fonctionnalités telles que le réglage du zoom, la mise au point, et surtout agir comme obturateur pour déclencher la capture de photos et de vidéos.