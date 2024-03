iPhone : cette nouvelle technologie va vous faire gagner un temps fou

© Envato

Que ce soit sur le dernier iPhone 15 Pro Max ou sur un modèle plus ancien, la procédure est identique. Après avoir acheté un nouveau smartphone chez la pomme, vous devez impérativement installer la dernière version du système d’exploitation pour pouvoir le démarrer. Et pour cause, l’appareil n’est plus à jour depuis sa sortie d’usine. C’est une étape frustrante qui retarde la prise en main de votre téléphone flambant neuf.

Pour y remédier, le constructeur a développé un interne un dispositif prometteur : Presto. Comme le révèle Mark Gurman dans sa newsletter Power On, cet appareil permet de déclencher une mise à jour d’iOS à distance sans retirer l’emballage autour de l’iPhone. Une “prouesse” permise par sa compatibilité avec les différentes technologies sans fil du smartphone.

iPhone : vous n’aurez bientôt plus à le mettre à jour au premier démarrage

Le dispositif est utilisé discrètement en arrière-boutique, hors de la vue des clients. Il s’agit d’un “appareil en forme de tablette” sur lequel il est possible de poser des boîtiers d’iPhone neufs. Presto pourra alors les allumer, procéder à la mise à jour puis les éteindre en laissant leur emballage intact. “Le système ressemble un peu à une boîte à chaussures métallique, détaille Gurman. Il peut exploiter MagSafe et d’autres technologies sans fil pour alimenter l’iPhone sans jamais ouvrir l’emballage. Il télécharge et installe la mise à jour puis éteint le téléphone”.

Notre informateur assure que le système presto sera déployé dans tous les Apple Stores américains à compter du mois d’avril après avoir été testé dans certaines enseignes depuis fin 2023. Tous les magasins américains de la pomme devraient en être équipés avant le début de l’été. On espère que Presto s’invitera ensuite dans les Apple Stores du monde entier.

Actuellement, la dernière version du système d’exploitation de l’iPhone n’est autre que iOS 17.4.1. Dans quelques mois, Apple déploiera iOS 18, une nouvelle itération qui devrait notamment miser sur l’intelligence artificielle.