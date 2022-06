iPhone : comment en finir avec les pastilles de notifications rouges ?

Un iPhone – Crédit : Yura Fresh / Unsplash

C’est une vision qui peut accentuer le stress. L’écran d’accueil de votre iPhone est truffé d’applications dont certaines affichent le nombre de notifications non-consultées. Des pastilles rouges qui sont anxiogènes pour certains utilisateurs, lesquels se sentent dépassés par l’ampleur de la tâche qui leur reste à accomplir pour effacer le nombre mis en exergue. C’est notamment le cas sur l’application Mail où le nombre de messages non-lus atteint souvent des sommets.

Rassurez-vous, il est tout à fait possible d’en finir avec les pastilles rouges en suivant quelques étapes que voici. À noter qu’il n’est pas possible de les désactiver par défaut pour toutes les applications. Mais vous pouvez le faire au cas par cas sur celles dont les pastilles, trop nombreuses, vous dérangent le plus.

À lire > iPhone : comment totalement désactiver le service de localisation ?

iPhone : supprimer les pastilles de notifications n’a rien de sorcier

Rendez-vous dans les Réglages puis accédez à la section Notifications.

Crédit : Tom’s Guide

Une liste des applications téléchargées apparaît sous la rubrique Style . Identifiez l’app visée puis cliquez dessus pour procéder à la configuration.

. Identifiez l’app visée puis cliquez dessus pour procéder à la configuration. Une fois chose faite, trouvez la section Alertes .

. Vous pourrez alors désactiver les pastilles en poussant l’interruption correspondant vers la gauche.

Crédit : Tom’s Guide

En retournant sur l’écran d’accueil, vous constaterez avec délice que les pastilles n’apparaissent plus sur l’icône de l’application.

Voilà, vous savez désormais comment supprimer ces embêtantes pastilles. Qu’on se le dise, les smartphones d’Apple regorgent de fonctionnalités et de réglages cachés qui permettent d’améliorer sensiblement l’expérience utilisateur. Saviez-vous par exemple qu’il était possible de bonifier la qualité des appels sur iPhone en activant l’option « Isolement de la voix » ? Ou encore de suivre un vol d’avion sur Message grâce à cette astuce cachée ?