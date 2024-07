Comment enregistrer des appels téléphoniques sur iPhone ?

S’il est facile d’enregistrer une conversation téléphonique sur un smartphone Android, Apple ne le permet pas nativement. D’une part, Apple ne souhaite pas autoriser les applications tierces à accéder à votre microphone. D’autre part, ce procédé est illégal en France si le correspondant ne vous a pas explicitement donné son consentement.

En revanche, sachez qu’il est quand même possible d’enregistrer des appels téléphoniques sur iPhone. Deux solutions existent. L’une nécessite deux appareils, l’autre une application tierce. Voici comment faire en quelques étapes faciles.

À lire aussi : Comment réinitialiser votre iPhone sans code d’accès ?

Si vous n’avez pas envie de vous embêter, cette solution est la plus simple, mais vous aurez besoin de deux appareils. Le premier sera le smartphone avec lequel vous aurez votre conversation sur haut-parleur et le deuxième, un appareil muni d’un enregistreur (un smartphone, une tablette, un PC ou un Mac, un dictaphone, ou enregistreur vocal).

Le concept est simple comme bonjour : vous passez l’appel sur un smartphone mis sur haut-parleur et vous l’enregistrez sur votre iPhone par exemple. Pour cela, vous pouvez enregistrer avec l’application Dictaphone, disponible nativement sur les produits Apple.

Voici comment procéder pour enregistrer un appel gratuitement sur iPhone :

AVERTISSEMENT : vous devez prévenir votre correspondant que la conversation sera enregistrée. Prenez deux appareils (deux iPhone, un smartphone Android et un iPhone, un iPhone et un Mac, un iPhone et un iPad, etc.) Démarrez l’appel sur l’un des deux appareils et activez le haut-parleur. Sur l’autre appareil (iPhone, Mac, iPad, etc.) enregistrez l’appel depuis l’application Dictaphone.

La méthode du haut-parleur, bien que facile, n’est pas pour tout le monde. Si vous n’avez pas deux appareils avec vous, vous pourrez le faire par le biais d’une application tierce. Étant donné qu’elles proposent toutes le même système, voici comment enregistrer un appel téléphonique sur iPhone avec TapeACall, par exemple :

AVERTISSEMENT : vous devez prévenir votre correspondant que la conversation sera enregistrée.

Téléchargez puis installez TapeACall sur votre iPhone.

Faites vérifier votre numéro de téléphone.

Cliquez sur Essayer gratuitement.

Appuyez sur le bouton d’enregistrement en bas de votre écran (rond rouge).

Appuyez sur Appel puis, confirmez l’appel vers le numéro fourni par l’application.

puis, confirmez l’appel vers le numéro fourni par l’application. Une fois l’appel lancé, appuyez sur + Ajouter et ajoutez votre contact pour lancer l’appel qui sera enregistré.

N’oubliez pas d’appuyer sur le bouton “conférence” une fois que votre contact a décroché

📲 Quelles applications pour enregistrer des appels sur iPhone ?

Il existe d’autres applications qui remplissent cette fonction d’une manière ou d’une autre. Cependant, Apple est très restrictif quant à l’utilisation du microphone par des applications tierces lors d’un appel téléphonique. Pour cette raison, la plupart des applications qui vous permettent d’enregistrer un appel sur votre téléphone doivent utiliser des mécanismes intelligents pour contourner cette barrière.

Voici une liste de plusieurs applications qui permettent d’enregistrer des appels téléphoniques sur iPhone :

TapeACall

Enregistrement des appels (Call Recorder)

Rev Voice Recorder

CallRecorder

Otter

Google Voice

Le problème, c’est qu’en dehors de Google Voice (une application qui n’est pas disponible si vous êtes en France), toutes les applications d’enregistrement d’appels sur iPhone sont payantes. Nous avons cherché, aucune n’est gratuite. Elles sont proposées en abonnement de 30 à 60 € l’année. Vous pouvez toutefois essayer ces applications pendant 7 jours gratuitement.

👉 Est-ce légal d’enregistrer un appel téléphonique ?

Attention : l’article Article 226-1 du code pénal (Section 1 : De l’atteinte à la vie privée) puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’une personne, en enregistrant sans son consentement, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

Au niveau de la propriété intellectuelle, il n’est pas davantage autorisé de publier ou de diffuser, sans son consentement, les propos d’une autre personne, sauf exception pour copie privée dans le cercle familial ou copie de sauvegarde.

Autrement dit, vous n’avez pas le droit d’enregistrer un appel téléphonique à l’insu de la personne. Pensez donc à la prévenir avant l’appel et avant l’enregistrement.

👉 L’enregistrement d’écran sur iPhone enregistre-t-il mon appel ?

Non. L’enregistrement d’écran lors d’un appel audio ou FaceTime sur votre appareil ne fera qu’enregistrer votre écran d’iPhone et votre écran d’iPhone uniquement, pas l’audio.

👉 Apple propose-t-elle une application dédiée à l’enregistrement d’appels ?

Jusqu’ici, Apple n’a jamais pris le risque de toucher à la vie privée de ses utilisateurs par le biais d’enregistrements de la voix et ne joue pas non plus avec la loi, étant donné qu’il est illégal d’enregistrer un appel sans consentement explicite de la personne au bout du fil.

Cependant, avec iOS 18, l’application Téléphone permettra d’enregistrer et de retranscrire un appel en direct dans l’application. Si vous choisissez d’utiliser cette fonctionnalité, un dessin symbolisant une onde audio apparaîtra alors sur votre écran d’appel et la durée de l’enregistrement sera affichée.

À la fin de votre appel, la retranscription sera disponible dans l’application Notes. Bien sûr, les participants de l’appel seront automatiquement informés de l’enregistrement de la conversation téléphonique, c’est la loi. Si vous avez envie d’essayer, découvrez comment installer la Beta d’iOS 18 dès aujourd’hui.