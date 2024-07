iOS 18 bêta 4 est là avec de belles nouveautés, comment en profiter ?

Crédit : Envato

Il y a quelques jours, on découvrait dans la bêta publique d’iOS 18 la possibilité d’accéder à des applications sans même avoir à déverrouiller son iPhone. Parallèlement à cette version d’iOS que tout le monde peut essayer en avant-première, Apple réserve aux développeurs sa bêta la plus avancée. Si elle cache les dernières nouveautés du système d’exploitation mobile de l’iPhone, c’est aussi celle qui est le plus sujet à des bugs et à l’instabilité.

Voilà que la firme à la pomme a déployé la bêta 4 d’iOS 18. Apple Intelligence et toutes les fonctionnalités d’IA sont malheureusement toujours absents. Toutefois, cette dernière version de l’OS mobile présente d’autres changement notables. Voici un petit récapitulatif.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités dans la bêta 4 d’iOS 18 ?

iOS 18 beta 4 inclut huit nouveaux fonds d’écran en mode clair et en mode sombre pour Apple CarPlay. Ces fonds d’écran pour le logiciel dédié à la voiture s’accordent avec les nouveaux fonds d’écran d’iOS 18.

Un nouveau menu est apparu dans les réglages de l’appareil photo : le Menu Contrôles. Apple explique qu’il permet de “conserver l’outil photo précédemment utilisé lors de l’expansion du menu des commandes, plutôt que d’afficher la liste des outils photo.“

La nouvelle interface de la lampe de poche est disponible sur davantage de modèles. Auparavant exclusive à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 15 Pro, cette lampe-torche revisitée est désormais disponible sur l’iPhone 15 vanilla et l’iPhone 15 Plus.

À lire > iPhone : cet émulateur vous permet de jouer à des jeux PC sur iOS

L’icône de l’écran de verrouillage a été redessinée lorsque la fonction iPhone Mirroring est utilisée. Pour rappel, celle-ci permet d’afficher l’écran d’un iPhone sur une smart TV.

Il est désormais possible d’utiliser le mode clair du menu d’accueil tout en conservant les widgets en mode sombre.

Le protocole de messagerie RCS est actif pour de nouveaux opérateurs, en Espagne, au Canada et au Royaume-Uni. Aucun ne se trouve en France.

Pour profiter de ces fonctionnalités de la bêta 4 d’iOS 18, il faudra obligatoirement être un développeur inscrit au programme de bêta test. Mais un peu de patience : ces nouveautés seront déployées pour les utilisateurs de la bêta publique dans le courant de la semaine prochaine. Pour l’installer, il suffira de suivre les instructions dans notre article dédié.