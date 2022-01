iPhone : les confirmations de lecture s’envoient même lorsqu’elles sont désactivées

Sur iPhone, il est possible d’envoyer une confirmation de lecture à votre correspondant quand vous avez consulté son message. Une fonctionnalité facultative. Or certains utilisateurs signalent actuellement un bug sur iOS 15 : les accusés de lecture s’envoient même lorsqu’ils ont été désactivés.

Un bug épineux sur iOS 15 empêche la désactivation des confirmations de lecture – Crédit : Unsplash

La dernière mouture du système d’exploitation mobile d’Apple souffre de dysfonctionnements. Sous iOS 15, un bug supprimait notamment les photos de votre iPhone. Dernièrement, les utilisateurs de l’OS ont signalé un autre désagrément embêtant sur l’application Messages. Un bug qui empêche la désactivation des confirmations de lecture.

Pour mémoire, il est possible d’activer des accusés de lecture sur votre iPhone. Lorsque vous recevez un message, votre contact pourra alors savoir si vous l’avez ouvert. Une fonctionnalité appréciée par certains utilisateurs quand d’autres préfèrent s’en passer. Et pour cause, le fait que votre correspondant sache que vous avez lu son message induit une certaine pression. Celle-ci peut vous pousser à lui répondre rapidement pour éviter de le froisser, une mention « vu » restant trop longtemps sans réponse étant considérée par beaucoup comme du ghosting.

iPhone : les confirmations de lecture font des siennes sur iOS 15

Toujours est-il que nombre d’utilisateurs signalent actuellement que les confirmations de lecture s’envoient tout de même. Et ce même s’ils ont désactivé l’option dans les réglages. À noter que ce problème était déjà apparu brièvement sur les versions précédentes d’iOS et d’iPadOS. Mais comme le souligne MacWorld, le bug fait actuellement des siennes chez les utilisateurs d’iOS 15, le nouvel OS qui n’est d’ailleurs pas avare en nouvelles fonctions.

Dès lors que faire ? Certains utilisateurs ont signalé que le redémarrage de leur iPhone avait permis de régler le problème, du moins temporairement. De quoi patienter avant que la Pomme prenne les choses en main. Apple devrait effectivement apporter un correctif dans une prochaine mise à jour de son OS. Et vous, êtes-vous victime de ce dysfonctionnement ? N’hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires.

Malgré les bugs rapportés, le nouveau système d’exploitation apporte évidemment des innovations appréciables. Sur iOS 15, il est par exemple possible de supprimer les points lumineux indésirés. Un moyen d’obtenir des clichés de meilleure qualité.

Source : MacWorld