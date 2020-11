iPhone : les meilleures applications gratuites

La rédaction a sélectionné pour vous les meilleures applications iPhone du moment. Les plus utiles, les mieux pensées ou encore les plus drôles… Suivez le Guide.

L’App Store compte désormais plus de deux millions d’applications. Le succès de la boutique d’applications d’Apple est indéniable, d’autant que la qualité des applications est souvent au rendez-vous. Parmi ces milliers d’applications, pas toujours facile de s’y retrouver. Car au-delà des ténors du genre que tout le monde connait comme Netflix, Facebook Messenger, SnapChat ou encore Waze, il y a beaucoup d’applications plus discrètes mais qui méritent qu’on s’y intéresse.

Et si c’est avant tout des jeux que vous recherchez, nous vous invitons à consulter quelques unes de nos sélections.

Notion

Notion est une application qui vous aide à vous organiser en centralisant tout ce dont vous avez besoin à un seul et même endroit. Vous pouvez prendre des notes, créer votre calendrier, des trackers ou bien même avoir des documents en partage avec vos collègues, les possibilités sont infinies. Notion possède une interface très simple et claire que vous saurez vite prendre en main. On vous propose des templates de base pour à peu près tout, des mises en page diverses et variées adaptées à chacun de vos besoins. Si vous ne trouvez toujours pas votre bonheur, il existe une large communauté, parmi laquelle certains créent eux-mêmes des templates pour les partager ensuite.

Verdict : En plus d’être très agréable d’utilisation et parfait pour s’organiser, Notion est disponible sur toutes les plateformes (Windows, Mac, iPhone, Android) ce qui vous permet de l’avoir toujours avec vous. Notion est l’outil ultime pour quiconque souhaite avoir une meilleure organisation au quotidien.

>Télécharger Notion

Widget smith

Depuis la dernière mise à jour, iOS14, Apple vous laisse la possibilité de personnaliser votre écran d’accueil en y ajoutant des widgets, entre autres. Ceux proposés par défaut peuvent vous sembler vite insuffisants. Widget Smith vous propose plein de modèles différents de widgets. On y trouve de tout et de toute taille, allant d’une simple photo à des calendriers, des horloges ou la météo du jour en version stylisée. Vous pouvez les personnaliser comme bon vous semble et les rendre plus personnels. Faites attention cependant, certains widgets ne sont disponibles qu’en payant.

Verdict : Widget Smith vous permet d’aller encore plus loin dans la personnalisation de votre interface pour la rendre encore plus agréable. C’est très certainement un essentiel depuis la dernière mise à jour : IOS14

>Télécharger Widget Smith

Too good to go

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire Too Good To go vous permet de racheter des paniers « surprise » à des restaurateurs, traiteurs, boulanger… Vous pouvez sélectionner autour de chez vous des commerçants où vous irez chercher un panier-repas, dont vous ne connaissez pas la composition, mais qui contient de quoi faire un repas complet. Rachetez à prix cassé les invendus des commerçants pour éviter qu’ils ne finissent à la poubelle. Vous trouverez tout type d’enseigne sur l’application, de quoi satisfaire tout le monde.

Verdict : Avec Too Good To Go vous participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire tout en vous régalant avec des paniers-repas a un prix largement en dessous de leur valeur initiale. N’hésitez plus et faites un geste pour la planète.

>Télécharger Too Good To Go

Focus keeper

Focus keeper est une application qui va vous aider à mieux vous concentrer et améliorer votre productivité. D’après la méthode « Pomodoro » il serait conseillé de travailler par tranche de 25 minutes espacées par de courtes poses. Cette technique permettrait d’être plus productif, de rester concentré et d’éviter la surdose de travail. Focus keeper vous aide à appliquer cette méthode, dans un style épuré pour favoriser votre concentration. Vous pouvez changer tous les paramètres comme vous le souhaitez afin de coller à votre rythme de travail.

Verdict : Focus keeper est un essentiel pour quiconque a du mal à se concentrer ou qui a besoin d’un cadre pour travailler.

>Télécharger Focus keeper

Lake

Lake est une application de coloriage idéale pour se relaxer, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Elle est livrée de base avec une sélection d’illustrations gratuites. Chaque jour, l’application en met une nouvelle à disposition sans frais. Pour colorier, l’utilisateur a un large panel d’outils et de textures, comme de l’aquarelle, de l’acrylique, au pinceau ou à l’aérosol.

Verdict : une application parfaite pour se reposer après une journée stressante et accroître sa concentration. La découverte du dessin du jour est un petit plus.

> Télécharger Lake

Bear

Bear est une application de prise de notes plus avancée que le bloc-notes de Windows ou TextEdit, mais aussi beaucoup plus simple qu’Evernote. Elle s’installe d’ailleurs à l’opposée de cette usine à gaz en se focalisant sur les outils essentiels pour gagner en rapidité d’exécution et en facilité d’utilisation.



Bear utilise un design en trois panneaux qui permettent d’avoir une vue globale des notes épinglées, de l’ensemble de notes et de la note en cours. Les fonctionnalités ne sont pas en reste puisque l’application prend en charge la saisie de code (Markdown), mais aussi l’export en PDF, en texte enrichi, en HTML ou même en JPEG.

Verdict : avec Bear, la prise de notes est plus simple à gérer. On peut se concentrer sur l’essentiel sans se perdre dans des menus alambiqués. Reste qu’elle n’est compatible qu’avec le couple iOS/OSX.

> Télécharger Bear

Housecraft

Application de réalité augmentée, Housecraft est très utile pour aménager un intérieur. Après avoir scanné le sol, elle permet d’y installer virtuellement des objets ou meubles afin d’en voir une hypothétique disposition réelle. En cela, Housecraft ressemble à Ikea Place, mais est plus flexible puisqu’elle ne se limite pas à un catalogue et propose de redimensionner les meubles à sa convenance.

Verdict : très pratique pour aménager son intérieur sans avoir à bouger les meubles ou même se faire une idée de l’encombrement avant d’en acheter un.

> Télécharger Housecraft

MuseCam

Pour s’éviter la post-production en matière de photographie, MuseCam est le compagnon idéal. Cette application prend le pas sur l’application photo d’origine d’iOS. Elle permet de débrayer certains paramètres sans en faire trop pour en pas perdre le néophyte. Mise au point, ouverture, ISO, balance des blancs sont réglables manuellement. Côté format, on a droit à du JPEG ou du RAW. Enfin, ceux qui souhaitent tout de même retoucher leurs clichés trouveront une section d’édition dans MuseCam.

Verdict : il existe de nombreuses alternatives à l’application photo d’iOS sur l’AppStore. MuseCam a la particularité d’être plutôt complète tout en ne perdant pas l’utilisateur dans des menus et des listes d’options à rallonges. À noter également que sa partie gratuite est déjà particulièrement bien fournie.

> Télécharger MuseCam

Yuka

Yuka est une application d’aide à l’achat de bons aliments. Via son scanner intégré, il repère les produits convoités qu’on lui soumet et leur donne une note sur 100. Ses critères sont ceux de la base de données libre Open Food Facts. Face aux articles classés de mauvais à excellent, votre panier prend une tout autre dimension. Mais plutôt que d’en rester là, Yuka offre une alternative à chaque produit qu’il ne juge pas idéal. Un classement des meilleures références est disponible. Pour accéder à son entièreté, il suffit de partager l’application à l’un de ses contacts.

Verdict : dépourvue d’achats intégrés et bien ficelée, Yuka est une vraie bonne surprise qui donne un coup de fouet aux courses du quotidien.

>Télécharger Yuka

News Republic

News Republic vous propose, comme son nom l’indique, de suivre l’actualité à travers votre iPhone. Il permet de créer des chaînes personnalisées, afin de suivre surtout les sujets qui vous intéressent particulièrement, et se concentre ainsi autour de plusieurs thématiques comme le sport, la technologie, la politique ou encore la culture. Le classement par thèmes est d’autant plus plaisant que les thèmes proposés sont très variés et très précis. Évidemment, chaque nouveauté importante dans votre fil d’actualité pourra faire l’objet d’une notification sur votre iPhone (ou votre Apple Watch, l’application étant compatible avec la montre connectée). La présentation plutôt agréable en vignettes est également un plus non négligeable.

Verdict : News Republic est une application pratique pour ne rien rater des sujets qui vous intéressent, sans pour autant être submergés par un flot discontinu d’informations.

>Télécharger News Republic

Prisma

Vous avez toujours rêvé de transformer vos photos en oeuvre d’art ? C’est précisément ce que vous propose Prisma. L’application va donc plus loin qu’Instagram ou les fameux filtres de Snapchat en proposant d’appliquer un effet qui fera ressembler vos photos à des tableaux de grands artistes. Plusieurs styles sont ainsi proposés, de la Renaissance à l’Art moderne, en passant par des références à certaines oeuvres très célèbres.

Verdict : Partant d’une idée originale, Prisma peut produire des résultat très surprenants et amusants sur vos photos.

>Télécharger Prisma

Facetune 2

Facetune 2 permet d’améliorer ses selfies. L’application ne touche pas à la qualité de la photo, mais à celle du ou des visages présents. Elle dispose d’outils de retouche pour éclaircir les dents, lisser les imperfections de la peau ou encore en effacer la brillance. Bien évidemment, il est aussi possible de moduler la saturation, l’éclairage, les ombres ou l’éblouissement. La vidéo n’est pas en reste puisque l’application dispose également d’une fonction magique qui modifie l’image en temps réel durant une prise de vue.

Verdict : pour qui a besoin de retoucher ses selfies, Facetune 2 est sans doute l’une des propositions les plus complètes.

> Télécharger Facetune 2

Citymapper

Citymapper se destine aux voyageurs urbains qui veulent s’informer à tout moment et en un clin d’oeil sur les transports en commun de leur ville. L’application permet donc de surveiller le métro parisien, mais marche également dans n’importe quelle grande ville proposant un réseau de transports en commun relativement vaste. Parfaite pour estimer son temps de trajet, l’application permet également d’enregistrer ses trajets les plus communs pour obtenir des informations en temps réel.

Verdict : Très pratique pour se faire un itinéraire dans les transports en commun en ville, Citymapper deviendra vite indispensable.

>Télécharger Citymapper

Slack

Slack est un réseau social proposant d’organiser des discussions par groupe, et ainsi de centraliser des utilisateurs autour d’un sujet particulier. Il propose en effet des salles de discussion persistantes, similaire à un chat, mais dont tout le contenu peut être consulté à tout moment par un utilisateur, même s’il souhaite consulter les échanges postés alors qu’il n’était pas en ligne. Ainsi, il est possible de retrouver n’importe quel contenu envoyé dans une salle de discussion à laquelle on a accès, et ce depuis un unique champ de recherche. Globalement axé sur les discussions de groupe ou communautaires, Slack est également compatible avec un certain nombre de services tiers, comme Google Drive, Dropbox ou GitHub.

Verdict : Slack est un réseau social plutôt novateur et très pratique pour les communautés qui souhaiteraient s’organiser en groupe, et auquel l’application mobile rend plutôt bien honneur.

>Télécharger Slack

Parcel

À l’heure où bon nombre d’achats sont effectués sur Internet, il est bon d’avoir une application pour suivre ses colis. Colissimo, Laposte, FeDex ou encore UPS ont bien entendu leurs services et applications dédiées, mais il faut alors jongler entre ces différents services sur son téléphone. Peu pratique. Parcel les rassemble tous dans une seule et même application. 240 transporteurs y sont référencés. Pour y entrer un nouveau colis, il suffit de saisir son numéro ou de scanner son code-barre. En version gratuite, Parcel permet de suivre jusqu’à trois colis en même temps. Pour les alertes en Push et un suivi étendu, il faut souscrire à un abonnement : 1,99 euro par an.

Verdict : Parcel simplifie grandement la gestion des colis. De plus, pour celui qui en fait une grande consommation, la rétribution demandée est infime.

>Télécharger Parcel

Kwit

C’est bien connu : arrêter de fumer n’est pas une tâche aisée. Kwit vous propose de vous aider dans cette épreuve en la transformant en une sorte de jeu. En affirmant s’appuyer sur « la prédisposition humaine au jeu », Kwit propose ainsi de tout présenter sous forme de statistiques, vous plaçant ainsi en personnage principal d’un jeu dont le but serait d’arrêter définitivement de fumer. Chaque cigarette non fumée, calculée sur votre rythme habituel, vous rapportera un certain nombre de points, qui se transformeront ensuite en niveaux, que vous pourrez cumuler. En outre, l’application se propose également à ceux qui se sentiraient sur le point de craquer de secouer simplement l’iPhone, ce qui aura pour effet de tirer une carte au hasard parmi les 40 disponibles dans le jeu, et ainsi découvrir un conseil ou un exercice visant à passer l’envie.

Verdict : Kwit ne montre son efficacité réelle que si on décide de jouer le jeu, mais peut s’avérer intéressant pour réduire sa consommation, voire arrêter totalement la cigarette.

>Télécharger Kwit

PlantNet

Une balade en forêt, des arbres par milliers et différentes essences, mais quelles sont-elles donc ? Jusqu’alors, on connaissait les herbiers qui permettent de reconnaître les plantes et feuilles. PlantNet fait entrer la nature dans l’ère numérique. Grâce à sa base participative comptant 4000 espèces répertoriées via 100 000 photos envoyées par les utilisateurs, PlantNet permet de trouver rapidement des informations sur une plante ou un arbre simplement en en prenant une photo.

Verdict : PlantNet est une application intelligente et pratique qui permet d’accroître sa connaissance de la flore. Encore mieux, elle est participative. Ainsi, sa base de données grandie à vue d’œil, ce qui lui permet de rarement n’avoir aucune réponse.

>Télécharger PlantNet

Disconnect Premium VPN

Naviguer en toute tranquillité sur Internet sans avoir peur d’être traqué, voici la promesse de Dicsonnect Mobile. Déjà recommandée dans notre sélection d’applications pour iPad, cette application se charge de vous déconnecter des services les plus courants qui sont susceptibles de conserver des informations personnelles. Moins connecté, vous risquerez moins de voir pillées vos données privées et échapperez peut-être ainsi à une éventuelle usurpation d’identité.

Verdict : vivons heureux, vivons caché ! L’ex-employé de Google qui a développé Disconnect Mobile doit être familier de cet adage populaire et permet à tout à chacun de désormais le mettre en pratique.

>Télécharger Disconnect Premium VPN

CityMaps2Go

Même en voyage, le smartphone est dans la poche. Problème, dès que l’on dépasse les frontières géographiques, les opérateurs mobiles facturent automatiquement en hors-forfait. Adieu Plans, Google Maps ? Non, il existe une alternative hors connexion aux applications GPS. C’est CityMaps2Go. S’il ne permet pas de se déplacer dans toutes les régions du monde, il recense la majorité des grandes villes de la planète. En tout, ce sont 6 700 cartes qui sont disponibles à travers cette application et des millions de points d’intérêt. En effet, CityMaps2Go se meut également en guide de voyage et propose des adresses de restaurants, boutiques, hôtels, divertissement, etc.

Verdict : complète cette application est le compagnon à ne pas oublier avant de partir en voyage.

>Télécharger CityMaps2Go

Feedly

Google Reader a fermé ses portes courant 2013, ne laissant aucun successeur officiel derrière lui. Heureusement, les désoeuvrés peuvent se tourner vers des alternatives fiables et de qualité, comme Feedly. Il reprend notamment les flux de feu le service de Google, ce qui permet ainsi de conserver ses RSS sans avoir à les exporter. En outre, l’application permet de retrouver ses flux sur n’importe quel autre plateforme, Feedly étant compatible avec de nombreuses plateformes, dont iOS, Android, Windows et Mac OS.

Verdict : belle application qui demande par contre un petit temps d’adaptation pour l’utiliser efficacement et rapidement.

>Télécharger Feedly

TV Time

Seuls les fans de séries TV savent à quel point une application est indispensable pour suivre ses séries préférées. Entre les calendriers de diffusions sur les networks américains et le catalogue de séries en attente, un outil devient vite indispensable. C’est ce que propose TVShow Time en ajoutant en plus un aspect social puisque chaque utilisateur peut promouvoir ses séries préférées.

Verdict : Une interface claire, un calendrier parfaitement à jour avec son compte à rebours essentiel, et la possibilité de tenir à jour son propre tableau des séries, voilà une application complète pour les « sérievores ».

>Télécharger TV Time

Snapguide

Snapguide est l’application de référence pour ceux qui aiment faire quelques choses de leurs dix doigts : recettes de cuisine, maquillage, réparation d’objets ou construction d’autres… La base de données du site éponyme est accessible dans son intégralité, dans une interface adaptée au mobile. Les guides sont variés et agrémentés de nombreuses images pour avoir une idée précise du but à atteindre.

Verdict : L’application Snapguide est idéale pour occuper ses dimanches, mais pas seulement. Elle s’avère également très utile au quotidien, et son interface très claire facilite l’exécution des innombrables guides.

>Télécharger Snapguide

TuneIn Radio

La plupart des grandes stations de radio possèdent leur propre application iPhone. Plutôt que de multiplier les applications sur son smartphone, TuneIn propose de les regrouper au sein d’une seule. Complète, facile à prendre en main, compatible avec le multitâche de l’iPhone, il peut également servir d’alarme. 50 000 stations, des milliers de radios locales, possibilité de mettre en pause les programmes, retrouver ses émissions préférées, mise en veille programmable… L’application qui va vous faire oublier l’absence de radio par défaut sur iPhone !

Verdict : La seule absence d’une fonction de radio par défaut est une preuve du caractère indispensable de cette application. Très complète, elle propose un large choix de stations à écouter.

>Télécharger TuneIn Radio

Pocket

Anciennement connue sous le nom de « Read It Later », Pocket propose de servir de marque page géant pour enregistrer n’importe quel lien, et le retrouver plus tard, prêt à être lu. Très pratique, notamment alors qu’on s’apprêtait à lire un long article au moment d’arriver à sa station de métro.

Verdict : À tester pour tous ceux qui ont beaucoup de choses à lire, mais pas forcément le temps de tout faire en même temps.

>Télécharger Pocket