iPhone 16 : sa puce A18 serait dotée d’un moteur neuronal surpuissant pour l’IA

La puce A18 de l’iPhone 16 promet d’être une véritable bête de course pour les tâches liées à l’intelligence artificielle (IA). Le fabricant de semi-conducteurs TSMC intègre un nombre “considérablement plus élevé” de cœurs dans ce SoC que dans la mouture précédente.

Concept d’iPhone 16 © Technizo Concept

Si l’iPhone 16 pourrait se révéler à la traine avec 8 Go de RAM en performances brutes, en revanche côté IA le smartphone semble prometteur. Un article publié aujourd’hui par le média taïwanais Economic Daily News vient révéler que la prochaine puce mobile d’Apple serait dotée d’un moteur neuronal avec un nombre de cœurs “considérablement” plus élevé que la mouture précédente.

TSMC révèle des informations sur le prochain SoC d’Apple

Economic Daily News tient régulièrement des informations exclusives en matière de puces. En effet, ses journalistes ont visiblement leurs entrées chez TSMC, le plus grand fabricant de semi-conducteur au monde. L’entreprise, elle aussi taïwanaise, fabrique les puces de tous les produits Apple. La source est donc a priori fiable.

Ce moteur neuronal plus performant permettrait d’améliorer les performances des tâches liées à l’intelligence artificielle. Ce nouveau matériel viendrait épauler l’iPhone pour faire tourner iOS 18, pressenti comme la plus grosse mise à jour de son histoire. Celle-ci devrait proposer des fonctionnalités d’intelligence artificielle générative pour Siri, Raccourcis, Messages, Apple Music et bien plus encore.

Ce n’est plus un secret, l’iPhone 16 sera obligatoire pour profiter de ces fonctionnalités d’IA générative. Si on s’en fie aux capacités en IA démultipliées de la puce A18, c’est normal : les autres modèles d’iPhone plus anciens n’en auront tout simplement pas les capacités. Les iPhone 15 possède ainsi un moteur neuronal à 16 coeur. Si l’on en croit Economic Daily News, l’iPhone 16 fera un bond en avant significatif.

Les puces M4 des Mac auraient droit aussi à des améliorations en IA

Les Mac devraient également profiter de ces améliorations. Actuellement, la plupart des modèles dotés de puces Apple Silicon sont équipés d’un moteur neuronal à 16 cœurs. Les seules exceptions sont le Mac Studio et le Mac Pro, qui disposent d’un moteur neuronal à 32 cœurs avec les puces M1 Ultra ou M2 Ultra. Avec la puce M4 de base, les ordinateurs de la marque à la pomme pourraient égaler ce nombre.

Pour l’instant, Apple fait figure de retardataire dans la course à l’IA. Alors que Google et Microsoft rivalisent d’annonces plus tonitruantes les unes que les autres, le PDG d’Apple annonçait timidement lors de la conférence téléphonique trimestrielle sur les résultats d’Apple que l’entreprise travaille sur l’IA générative. Davantage d’informations devraient arriver “plus tard cette année“, vraisemblablement lors de la WWDC en juin, la conférence d’Apple pour les développeurs.

L’iPhone 16 sera équipé de la puce A18, bien meilleure dans les tâches liées à l’IA.

Ce SoC bénéficierait de 24 coeurs au lieu de 16 actuellement.

Les processeurs M4 pour Mac bénéficieront d’améliorations semblables.

Source : Economic Daily News