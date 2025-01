iPhone pliable : de nouvelles infos fuitent sur le modèle prévu pour 2026

Alors que Samsung a lancé son premier smartphone pliant en 2019, Apple n’a même pas encore dévoilé de détails officiels sur son premier iPhone pliable. Les premières rumeurs de cet iPhone fantôme datent de 2020 et depuis, peu d’informations sur ses spécifications techniques ont fuité, à part peut-être l’éventuelle année de lancement annoncée pour 2026, mais qui, selon les calendriers et les retards, pourraient ne pas être exacte.

En novembre 2024, un célèbre leaker, connu pour ses infos plutôt fiables, Yeux1122 (via @Jukanlosreve), avait affirmé sur X, que l’iPhone pliable était désormais entré dans un “processus de développement formel” avec les fabricants d’écrans.

L’iPhone pliant aurait les mêmes dimensions que le Pixel Fold de Google

Aujourd’hui, ce même informateur continue sur sa lancée et affirme que l’écran principal de cet iPhone pliant devrait mesurer entre 7,6 et 7,9 pouces, et que les dimensions de son écran interne seraient comprises entre 5,3 et 5,5 pouces. Il entrerait ainsi en concurrence avec le Pixel Fold de Google et opterait donc pour un iPhone qui s’ouvre en 2, plutôt qu’une ouverture à clapet, contredisant ainsi les précédentes rumeurs qui prédisaient une ouverture façon poudrier.

Au niveau de la production, LG ou Samsung étaient pressentis, car certaines rumeurs avaient affirmé en 2023 que les sociétés avaient fourni à Apple des dalles entre 6 et 7 pouces. Mais il semblerait que Samsung Display ait été choisi, du moins pour l’écran de l’iPhone. Mais toujours selon notre informateur, Apple souhaiterait diversifier les fournisseurs de sa chaîne d’approvisionnement en 2028 pour d’autres constructeurs experts en smartphones pliants, comme BOE, dont les écrans équipent le OnePlus 13. Et qu’en est-il de ce fameux écran capable de se réparer tout seul ?

Autre information de taille publiée par Jukanlosreve, LG Display travaillerait pour un écran pliant plus grand, pour la firme de Cupertino, sous-entendu, pour un iPad de 18,8 pouces. Peut-être Apple cherche-t-il plutôt à se lancer dans les iPad pliants ?