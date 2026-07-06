iPhone Ultra : le premier iPhone pliable d’Apple sera quasi introuvable à sa sortie

L’analyste Ming-Chi Kuo estime qu’Apple ne pourra assembler qu’un million d’exemplaires de son iPhone pliable au troisième trimestre. Précommandes décalées, délais de livraison de six semaines et revente spéculative : le scénario de l’iPhone X se profile.

Le premier iPhone pliable d’Apple, ici sous la forme d’un render basé sur les fuites de la chaîne d’approvisionnement. © Front Page Tech / Jon Prosser

Apple devrait dévoiler l’iPhone Ultra, son premier smartphone pliable, lors de la keynote de septembre 2026. Mais le montrer et le vendre sont deux choses très différentes. Selon les dernières estimations de Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities et référence de la chaîne d’approvisionnement Apple, seuls 0,5 à 1 million d’exemplaires seront assemblés au troisième trimestre, soit à peine 10 % de la production totale prévue sur le second semestre. En face, les iPhone 18 Pro et Pro Max disposeront de 20 à 22 millions d’unités sur la même période.

Un remake du lancement de l’iPhone X

Kuo établit un parallèle direct avec 2017. L’iPhone X avait été présenté en septembre aux côtés des iPhone 8, mais ses précommandes n’avaient ouvert que six semaines plus tard, fin octobre. L’analyste anticipe le même décalage : l’iPhone Ultra serait annoncé en septembre, mais les précommandes ne débuteraient qu’au quatrième trimestre. Les délais de livraison pourraient alors s’étirer à quatre à six semaines, voire davantage, et la situation ne se normaliserait pas avant le premier trimestre 2027.

Avec un tarif estimé entre 2 299 et 2 499 dollars (la grille tarifaire européenne n’est pas encore connue), la rareté initiale pourrait alimenter un marché parallèle. Kuo prévoit que les revendeurs non officiels appliqueront une surcote de 50 à 100 % sur le prix public. Au total, Apple ne devrait écouler que 7 à 8 millions d’iPhone Ultra d’ici fin 2026, un volume modeste pour un lancement d’iPhone, mais cohérent avec la complexité d’assemblage d’un appareil pliable de moins de 5 mm d’épaisseur une fois déplié.

Source : Ming-Chi Kuo, TF International Securities (5 juillet 2026)