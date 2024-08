IPTV illégale : ils fournissent un abonnement à des chaînes sportives, la justice sévit

© Envato

L’IPTV gagne en popularité depuis que DAZN est devenu le diffuseur officiel de la Ligue 1. Les fans de football ne souhaitant pas payer l’accès à la chaîne utilisent ce moyen illégal pour continuer à suivre leur équipe préférée… ou passent par Telegram, nouveau repère des amateurs du championnat de France.

Toutefois, la police réalise régulièrement de gros coups en démantelant des réseaux fournissant des services d’IPTV illégales. Deux hors-la-loi britanniques viennent justement d’écoper d’une lourde peine de prison.

La justice condamne des fournisseurs d’IPTV illégale à de lourdes peines de prison

Deux anglais, Amir Butt et son frère cadet Ammar Hussain ont fourni des services d’IPTV illégales d’août 2012 à mars 2019 sous les noms Tech & Sat Ltd, Techsat et Tech+ Sat. Ils proposaient un abonnement annuel de 200 £ (environ 235 €), permettant d’accéder à un grand nombre de chaînes sportives et de divertissement.

Les deux frères ont réussi à cumuler des milliers d’abonnés et ainsi, générer des centaines de milliers de livres sterling de revenus. Forcément un manque à gagner pour les ayants droit, dont Sky TV. La police a mis fin à leur activité en mars 2019 grâce à une intervention de police et au concours de la FACT.

Amir Butt a été condamné à une peine de sept ans de prison en septembre 2023. Son frère Ammar Hussain a lui écopé de quatre ans de prison le 13 août dernier. Une lourde sanction rappelant celle infligée par la justice brésilienne à un homme qui fournissait un service d’IPTV illégale.

Dans le monde entier, les autorités n’hésitent plus à condamner fermement les individus nuisant gravement aux ayants droit. Attention, car les clients ne sont pas non plus à l’abri de se retrouver face à la justice.