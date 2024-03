IPTV illégale : les clients risquent une amende de 5000 € dans ce pays proche de la France

Jusqu’à 5000 € d’amende maximum, c’est ce que les utilisateurs d’IPTV illégales risquent en Italie. Le gouvernement annonce que la traque a débuté et que la police n’aura plus besoin de l’autorisation de la justice pour remonter jusqu’aux contrevenants.

Les utilisateurs d’IPTV illégales en Italie risquent jusqu’à 5000 € d’amende

Le gouvernement annonce que la police pourra les identifier directement sans passer par la justice

Google, Apple et Amazon sont pointés du doigts car considérés laxistes vis-à-vis des IPTV illégales

Ce n’est un secret pour personne, de plus en plus de pays songent à sanctionner les utilisateurs d’IPTV pirates. Quand ce ne sont pas les FAI comme Orange qui brandissent la menace d’une coupure de la connexion, ce sont les gouvernements qui sévissent. En Italie, Massimiliano Capitanio [ndlr, Commissaire à l’Agcom, l’Autorité italienne pour les garanties dans les communications) souhaite que les pirates paient jusqu’à 5000 € d’amende.

Jusqu’à 5000 € d’amende pour les clients d’IPTV illégales

Tout en précisant que cette amende salée n’est pas “du terrorisme psychologique”, Massimiliano Capitanio indique que les enquêteurs n’auront plus besoin d’une autorisation du tribunal pour sanctionner les contrevenants. Le Commissaire à l’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) explique que ces sanctions tomberont prochainement et argue que les clients de IPTV illégales sont dans l’obligation de respecter la loi.

Sur son compte LinkedIn, Massimiliano Capitanio explique que l’amende de 5000 € est “une étape que l’on aimerait éviter mais devenue nécessaire, notamment car les fournisseurs font croire aux utilisateurs peu méfiants qu’ils ne risquent rien”. Aussi étrange que cela puisse paraître, c’est uniquement sur ce réseau social professionnel que cette décision a été partagée.

Parmi les milliers d’utilisateurs d’IPTV illégales, comment la traque va-t-elle se passer ? L’Italie dévoile qu’un accord a été nouée entre la Garde des finances et le bureau du procureur à Rome “pour faciliter l’identification des clients”. L’homme prévient également ceux qui pensent que “les amendes n’arriveront jamais” que ce sera bel et bien le cas. Jusqu’à présent, la police demandait l’autorisation de la justice pour chaque personne soupçonnée d’utiliser une IPTV illégale.

L’Agcom explique également que même l’utilisation d’applications d’IPTV illégales disponibles sur le Play Store et l’App Store ou de décodeurs en vente sur Amazon est concernée. L’Italie reproche à des entreprises comme Google de ne pas lutter assez efficacement contre le piratage. La firme de Mountain View, sous pression, a récemment retiré une application de streaming illégal de sa boutique Android. Massimiliano Capitanio estime qu’il faut lutter contre les offres illégales mais aussi contre les sociétés légales pour enrayer le phénomène.

Pour l’Italie, le piratage provoque la hausse du prix de Netflix

Quant à ceux qui estiment que les abonnements de SVoD pour les films, les séries ou le streaming sportifs sont trop coûteux en période d’inflation et de crise économique, Massimiliano Capitanio répond : “Je dissipe les malentendus, je pense que oui mais ce n’est pas de mon ressort. Et la solution n’est pas le vol. Si les prix sont si élevés, c’est peut-être à cause des parasites qui vivent sur le dos de ceux qui paient des abonnements légaux”. Pas sûr que la hausse des tarifs de Netflix ou Disney+ ait quelconque rapport avec les IPTV illégales…

