Iron Man 2 : pourquoi Emily Blunt a refusé le rôle de Black Widow ?

Emily Blunt ne semble être une grande fan des films de super-héros. Et c’est sûrement la raison pour laquelle elle a refusé de camper le rôle de Black Widow dans Iron Man 2.

Alors que le redémarrage des 4 Fantastiques suscite de nombreuses interrogations, beaucoup de fans espèrent déjà secrètement qu’Emily Blunt et son époux John Krasinski soient de la partie. En effet, beaucoup voit en ce tandem le binôme idéal pour camper Mr Fantastic et la femme invisible. Mais la comédienne ne semble pas prête à revenir aux films de super-héros. Blunt vient de réduire à néant les espoirs du public, revenant également sur son refus de jouer Black Widow dans le second volet d’Iron Man.

Iron Man 2 : Et si Blunt avait pris la place de Johansson ? – Crédit : Marvel Studios

Actrice ultra convoitée à Hollywood, la jeune femme préfère désormais se concentrer sur des films plus intimistes ou de grands défis, à l’instar de sa performance dans Mary Poppins qui en aura étonné plus d’un.

Blunt n’aime pas les films du MCU

Au cours d’une récente interview, Blunt a fait quelques confidences étonnantes. Outre les questions sur le retour des 4 Fantastiques, l’actrice s’est également exprimée sur Edge of Tomorrow 2. Et sa réponse est sans appel possible. « C’est un film à gros budget. Etant donné la situation actuelle, il est difficilement envisageable de mettre un tel projet sur pied » confie ainsi Blunt.

Mais c’est en abordant plus largement les films de super-héros que Blunt finit par lâcher son avis bien tranché sur le sujet. « J’adore Iron Man. Quand on m’a proposé de jouer avec Robert Downey Jr, j’étais si reconnaissante. Mais ce genre de film n’est définitivement pas pour moi. Je n’aime pas ça. Tout cela me laisse vraiment de marbre » déclare ainsi la comédienne. Le public ne risque donc pas de la voir faire une incursion dans le MCU de sitôt !

Pourtant, beaucoup voient déjà dans les déclarations de la comédienne un mensonge bien rodé. Face aux rumeurs persistantes sur sa potentielle apparition dans les 4 Fantastiques, Blunt pourrait donc volontairement brouiller les pistes. On a assisté au même genre de scénario marketing concernant Spider-Man 3 il n y a encore pas si longtemps. Réalisé par Jon Watts, ce redémarrage doit débuter son tournage d’ici la fin de l’année pour une sortie prévue en 2023.

Source : Screenrant

Iron Man explique comment les Avengers choisissent leurs supervilains