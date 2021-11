Iron Man : le film Transformers a sauvé la meilleure scène du film

Jon Favreau, le réalisateur d’Iron Man, a révélé que le film Transformers de Michael Bay lui a permis de « sauver » la « suit up scene », l’une des séquences les plus iconiques du film.

Tony Stark (Robert Downey Jr.) dans la « suit up scene » du film Iron Man de 2008 (Crédits image : Marvel Studios)

Encore une fois, The Story of Marvel Studios : The Making of the Marvel Cinematic Universe apprend aux fans de Marvel des anecdotes de tournage plutôt fascinantes, qui révèle les dessous de certaines scènes les plus connues des blockbusters qui se sont succédés ces quinze dernières années.

Transformers a convaincu Jon Favreau de tourner la scène où Tony Stark enfile son armure

Après la scène des super-héroïnes qui avait failli être coupée au montage dans Avengers Endgame, c’est le réalisateur du premier film d’Iron Man, Jon Favreau, d’expliquer le rôle critique joué par Transformers dans la réussite de son film. Sorti en 2008, Iron Man est l’un des premiers grands films du Marvel Cinematic Universe, avec Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark. Encensé par la critique et encore plus par les spectateurs, il a donné lieu à deux suites, et on a revu Iron Man dans beaucoup d’autres films du MCU jusqu’en 2019, notamment la série des Avengers dont le héros à la cuirasse rouge et or est l’un des principaux leaders.

L’une des scènes les plus iconiques du film Iron Man est la « Suit up scene », le moment où Tony Stark « enfile » pour la première fois sa tenue « finale » de super-héros : une armure intelligente, la Mark III, composée d’éléments séparés et assemblée autour de son corps par les bras de plusieurs robots. La séquence était novatrice pour l’époque, et c’est un chef-d’œuvre en termes d’effets spéciaux, notamment dans le détail des innombrables éléments mécaniques qui sont montrés en mouvement.

La scène mythique où Tony Stark devient Iron Man devait être coupée, Favreau l’a sauvée

En 2007, un an avant Iron Man sortait le premier film de la série Transformers, réalisé par la légende du film d’action Michael Bay. Jon Favreau explique dans le livre The Story of Marvel Studios que « voir Transformers m’a beaucoup aidé, parce que j’ai a vu à quel point ILM (Industrial Light & Magic) était désormais capable de reproduire des surfaces dures ». Transformers montre en effet un an avant Iron Man des véhicules se transformer à toute vitesse en robots géants, dans une profusion d’éléments mécaniques. « J’étais enfin convaincu que l’on pouvait obtenir le photoréalisme que je désirais pour certains matériaux », se rappelle Favreau.

La séquence mythique dans laquelle Tony Stark revêt pour la première fois le costume rouge et or devait être coupée pour des raisons budgétaires. Ce sont les effets spéciaux du film Transformers qui ont servi d’argument à Favreau auprès des producteurs pour la conserver. « Ils voulaient couper comme dans Superman : The Movie, explique Jon Favreau. Celui-ci entre dans une cabine téléphonique, ouvre sa chemise, et l’instant d’après, il vole. J’ai dit : regardez ce que Transformers a rapporté, et ce ne sont que des choses qui se transforment. » La scène où Tony Stark devient Iron Man a donc été refaite avec une profusion d’effets spéciaux façon Transformers, et le reste appartient à l’histoire du Marvel Cinematic Universe.

