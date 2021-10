Avengers : Marvel révèle pourquoi Black Panther ne fait pas confiance à Iron Man

Black Panther et Iron Man (Crédits image : Marvel)

Attention : des spoilers sur le comics « The Death of Doctor Strange : The Avengers #1 » sont révélés dans l’article ci-dessous.

Iron Man et Black Panther sont deux super-héros de l’univers Marvel qui ont combattu ensemble dans le film Captain America : Civil War. Mais leurs rapports n’ont pas toujours été au beau fixe. Dans le comics The Death of Doctor Strange: The Avengers n° 1, qui sort cette semaine, Tony Stark révèle que T’Challa, alias Black Panther, ne lui a pas toujours fait confiance.

Black Panther se méfie de Tony Stark de la même façon qu’Iron Man ne fait pas confiance à la magie du Docteur Strange

Iron Man et Black Panther ont été à la fois amis et ennemis dans les bandes dessinées et dans les films du Marvel Cinematic Universe. Dans le film Captain America : Civil War, on voit en effet Black Panther se battre aux côtés d’Iron Man pour protéger les Accords de Sokovian après la mort de son père T’Chaka. Excellent combattant, mais aussi doté d’un autre pouvoir aussi redoutable qu’il est méconnu, T’Challa rejoint ainsi le groupe d’Iron Man composé de Vision, Black Widow et Spider-Man, entre autres, dans leur « guerre civile » contre Captain America et ses alliés.

Dans le nouveau comics The Death of Doctor Strange: The Avengers n° 1, l’histoire revient sur la formation des « Illuminati », le groupe de super-héros le plus secret de Marvel. Les lecteurs sont ainsi emmenés au cœur du Wakanda, au moment de la première réunion du groupe. Iron Man et Docteur Strange échangent ensemble quelques mots tendus avant la réunion : Tony Stark indique qu’il ne peut pas faire confiance au second parce « qu’il ne pourra jamais saisir pleinement sa magie » et ajoutant : « Je ne peux pas faire confiance à ce que je ne comprends pas. »

Le Vibranium, « métal de la discorde » entre Iron Man et Black Panther

Cependant, Iron Man accepte que le Docteur Strange soit intégré au sein des Illuminati pour une raison précise : parce que Black Panther a confiance en lui. Tony Stark ajoute ensuite sans détours que T’Challa ne lui accorde pas la même confiance. En effet, T’Challa est chargé de protéger le vibranium, le précieux métal qui a permis au Wakanda de devenir un État futuriste dans le plus grand secret.

Black Panther, qui par le passé a failli être rebaptisé Black Leopard pour des raisons politiques, explique que « Tony Stark représente tout ce dont il se méfie ». T’Challa s’est en effet souvent demandé au cours des aventures des Avengers si Iron Man ne convoitait pas le précieux Vibranium « pour son usage personnel, scientifique et capitaliste ». Iron Man est honnête : il admet dans le comics que le manque de confiance de Black Panther est mérité. Car si le Vibanium tombait dans les mains de la mauvaise personne, cela aurait des répercussions terribles… en particulier si cette personne est dotée de la même intelligence de génie que Tony Stark.

