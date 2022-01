Jabra Elite 7 Pro et Active : une mise à jour les dote d’une connexion multipoint

Les Jabra Elite 7 Pro et Elite 7 Active disposeront bientôt d’une connexion multipoint, une fonction qui leur sera ajouté via une mise à jour logicielle.

On commence à connaître Jabra. Le constructeur danois a pour habitude d’offrir un excellent suivi de ses produits. On en veut pour preuve les Elite 75t, des écouteurs haut de gamme de 2019 qui avaient obtenu un an plus tard une réduction de bruit active, fonction apportée par une mise à jour logicielle.

Jabra Elite 7 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Aujourd’hui, Jabra utilise la même méthode sur ses Elite 7. Les deux versions Pro et Active (version pour le sport) sont concernées. Sortis il y a quelques mois, ils avaient misé sur une connexion séparée des deux écouteurs, à savoir que chacun d’eux sont connectés indépendamment au smartphone. Un aspect intéressant pour le transit des ondes, notamment, puisqu’on n’a plus de chaîne maître/esclave avec ce procédé. Cependant, ce choix a forcé Jabra à priver ses Elite 7 Pro et Elite 7 Active d’une connexion multipoint, dans un premier temps.

Avec une connexion multipoint, les Jabra Elite 7 Pro et Active sont encore plus séduisants

A l’occasion du CES 2022, Jabra annonce donc que ces écouteurs sans fil seront bientôt compatibles multipoint. Cela permettra aux utilisateurs de les appairer à deux appareils pour les utiliser en même temps. On écoute de la musique sur son PC et simultanément on peut répondre à un appel sur son smartphone, en toute transparence. En temps de télétravail, nous apprécions tout particulièrement cette fonction encore assez peu répandue.

La mise à jour du firmware des Elite 7 Pro et 7 Pro Active devrait être prochainement déployée. Jabra indique qu’elle sera disponible au début de 2022, sans plus de précision, arguant qu’il vaut mieux tard que jamais.

Si les Elite 7 Pro sont encore en cours de test chez nous, assurément l’ajout du multipoint fera pencher la balance en leur faveur. De ce que l’on a pu en voir pour l’instant, ils offrent une bonne expérience, surtout axée sur la qualité des appels, coeur de cible de Jabra.