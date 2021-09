Daniel Craig sera plus dénudé que les James Bond Girls dans le prochain 007

Ça y’est, Daniel Craig s’apprête à rendre les armes avec la sortie prochaine de Mourir peut Attendre. Après plusieurs années au service de la franchise, l’acteur s’envole vers d’autres cieux artistiques. Malgré ses 53 ans, Craig est toujours au top de sa forme, avec un physique qui en ferait pâlir plus d’un. Pour sa dernière apparition, le comédien compte bien faire la différence. Ainsi, il n’ a pas hésité à jouer de ses muscles saillants (et ses tablettes de chocolat) à l’écran. A tel point que 007 risque d’être encore plus dénudé que les James Bond Girls.

Bond enlève le haut (et peut-être le bas) dans le prochain 007 – Crédit : Universal / MGM

Craig assume entièrement et s’en amuse. Alors avant que la saga James Bond s’entiche d’un nouvel espion, la star veut rappeler à tous qu’il n’ a pas été choisi au hasard. Ce dernier opus promet donc d’en émoustiller plus d’un(e) !

Daniel Craig joue de sa nudité pour le prochain 007

« Bond sera plus nu que les femmes du film. C’est mon choix, je l’ai voulu ainsi » déclare ouvertement le comédien. Voilà qui a le mérite d’être clair. L’instrumentalisation du corps féminin continue de faire débat. En agissant ainsi, Craig souhaite probablement que les choses évoluent. Si les protagonistes féminins doivent jouer de leurs charmes, il faut bien que Bond donne aussi de sa personne. Après tout, 007 est un sex-symbol : il doit donc assumer.

Mais ce choix en dit sûrement long sur l’avenir de la franchise. Fini le temps du machisme, de la jeune héroïne en détresse (et en maillot de bain) : la saga se modernise. Elle doit conjuguer avec l’ère du temps et arrêter de verser dans les clichés. Mais certains fans ne l’entendent pas de cette oreille ! Pour eux, cela fait partie du « folklore » de la saga. Bond, c’est avant tout des scènes d’actions, des filles sculpturales et une bonne dose de romance. Oui, mais les studios veulent maintenant miser sur autre chose. Est-ce que la formule prendra ? Difficile de le savoir pour le moment.

Le choix même du prochain Bond décidera aussi de cette nouvelle évolution. Une femme ? Voilà qui serait culotté et novateur. Regé-Jean Page ? On risque de retomber dans les clichés (l’acteur ayant démontré sa puissance charnelle dans Bridgertown). Un comédien racisé et plus âgé que la moyenne : un vrai plus. Il faudra patienter sagement pour le savoir. En attendant, Mourir Peut Attendre promet de belles surprises pour son arrivée en salles.

Source : Screenrant