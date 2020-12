James Bond : regardez gratuitement 20 films de la série sur YouTube

Pierre Brosnan dans GoldenEye (1995) – Crédit : Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Voilà une très bonne nouvelle pour les fans de James Bond qui n’ont pas déjà tous les films à la maison. Le studio MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) vient de supprimer ce qu’on appelle le « paywall » de 20 films James Bond disponibles sur YouTube. Ce terme correspond à la méthode utilisée pour restreindre l’accès à un contenu numérique. Les utilisateurs doivent passer à la caisse pour débloquer ce contenu. Sans paywall, vous avez gratuitement accès aux films James Bond. Nul besoin d’avoir un abonnement, d’acheter une copie digitale ou de louer.

Les 20 films gratuits ne sont disponibles qu’aux États-Unis

Tous les films de la série James Bond ne sont pas offerts par MGM. Le film Meurs un autre jour (Die Another Day) sorti en 2002 avec Pierre Brosnan n’est pas compris dans la liste. Il n’y a pas non plus les quatre films les plus récents avec Daniel Craig. Vous ne pourrez donc pas visionner gratuitement Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) et 007 Spectre (2015). Si vous souhaitez tout de même les regarder, la seule solution est de les acheter ou de les louer sur YouTube. Ou alors, vous pouvez les voir sur les différentes plateformes de SVoD, en fonction de leur catalogue.

Cependant, l’offre est seulement disponible aux États-Unis. Il vous faudra donc passer par un VPN pour contourner les restrictions géographiques et ainsi profiter des films James Bond. N’hésitez pas à consulter notre guide pour savoir comment installer et utiliser un VPN.

Enfin, cette offre de MGM est sûrement un moyen de rendre hommage à Sean Connery. Le premier interprète de James Bond, et le plus iconique, est décédé le 31 octobre dernier à 90 ans des suites d’une pneumonie et d’une arythmie. Pour rappel, le prochain film de la série, Mourir peut attendre (No Time to Die) est attendu pour le 31 mars 2021. D’ailleurs, l’actrice Lashana Lynch prendra la relève de Daniel Craig puisque c’est son dernier James Bond.

Source : Android Central