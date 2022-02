Jeux olympiques 2022 : la Chine utilise plus grand écran LED jamais créé

L’écran que les spectateurs de la cérémonie d’ouverture des jeux de Beijing ont pu admirer fait 10 552 mètres carrés. Il utilise 40 000 modules LED et atteint une résolution supérieure à 8 K. C’est la China Academy of Launch Vehicle (CALT) qui s’est occupée de la construction. Elle est la principale entreprise impliquée dans la construction des fusées chinoises. Si elle est passé du coq-à-l’âne pour mettre en œuvre cette partie du projet, ses ingénieurs sont tout de même parvenus à créer le plus grand écran de la sorte jamais réalisé.

La Chine expose un écran LED de 10552 mètres carrés à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques – Crédits : kremlin.ru

À titre de comparaison, la superficie d’un terrain de football tel que nous pouvons les voir pour les matchs officiels est d’environ 7000 mètres carrés. C’est donc à peu près 1,5 fois cette taille de référence. Maintenant que nous saisissons mieux l’échelle titanesque de l’entreprise, il convient de nous intéresser de plus près à sa conception.

Une conception aux dimensions titanesques

Tout d’abord, des écrans LED ont été choisis plutôt que des OLED en raison de leur fiabilité et de leur coût réduit. OLED est tout simplement plus cher à fabriquer et leur fiabilité est difficilement maitrisable dans de telles dimensions. Les écrans LED sont également plus lumineux que les OLED, un détail non négligeable quand il s’agit d’illuminer une arène entière.

Alors que nos téléviseurs de salon produisent au mieux entre 2 et 3000 nits (les LG OLED récentes ont à titre d’exemple un rendement situé entre 500 et 700 nits), les LED utilisées pour cette cérémonie ont un rendorment lumineux situé entre 4000 et 10 000 nits. Chaque dalle composant cette architecture mesure entre 30 et 60 cm. Ce sont ainsi des dizaines de milliers de ces dalles (environ 40 000) qui ont été assemblées pour la composition.

La Chine ne pouvait bien entendu pas manquer l’opportunité qui lui a été donnée d’exposer ses capacités technologiques. En plus de cet écran incroyable, pour coordonner les milliers d’artistes présents à la cérémonie et le personnel occupant de nombreux postes, le CALT s’est appuyé sur les technologies spatiales. Il l a appliqué en l’intégrant à la technologie des objets connectés, au travers des communications 5 G, afin de construire un centre de commandement intelligent dédié à l’évènement. À la clé, probablement la cérémonie la plus puissante visuellement jamais produite pour les Jeux Olympiques.

