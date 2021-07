Joy-Con Drift : un bout de carton suffit à réparer la manette de la Nintendo Switch

Le Joy-Con drift est incontestablement l’un des problèmes les plus agaçants et les plus courants de la Nintendo Switch. De nombreux joueurs se sont déjà plaints du problème de la manette de leur console hybride. À tel point que certains d’entre eux poursuivent Nintendo en justice comme l’enfant de 9 ans et sa mère qui avaient porté plainte l’année dernière.

Les Joy-Con de la Nintendo Switch – Crédit : Sara Kurfeß / Unsplash

Pour rappel, le Joy-Con drift désigne un mouvement du joystick qui est enregistré par la manette. Il apparaît alors sur l’écran alors que vous n’avez même pas effleuré le joystick. Ce problème touche la Nintendo Switch depuis plusieurs années et la firme japonaise n’a toujours pas offert de correctif. D’ailleurs, Valve souhaite à tout prix éviter le drift des joysticks sur la Steam Deck, sa nouvelle console portable qui veut concurrencer la Switch de Nintendo.

Un bout de carton corrigerait le Joy-Con drift de « manière permanente »

D’innombrables vidéos sur le Joy-Con drift présentant des solutions diverses et variées sont disponibles en ligne. Néanmoins, la vidéo partagée par le youtubeur « VK’s Channel » présente l’une des solutions les plus simples pour réparer la manette, si ce n’est la plus simple.

Le youtubeur s’est aperçu que le Joy-Con drift peut être évité en appliquant une pression autour du stick analogique. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, appuyer sur le Joy-Con annule immédiatement le drift du joystick. Le youtubeur a donc eu une idée simple, mais efficace. Il a ouvert le Joy-Con afin de placer un bout de carton très fin sous l’emplacement du stick analogique. Le carton repose donc directement sur la plaque métallique qui enregistre les mouvements du joystick.

Grâce à la pression exercée par le carton, le drift est réparé « de manière permanente » selon le youtubeur. Il précise également que cette solution devrait fonctionner pour la Switch Lite. En effet, celle-ci n’est pas épargnée par le problème du drift puisqu’elle fait aussi partie du recours collectif visant Nintendo aux États-Unis. Néanmoins, les Joy-Con ne sont pas amovibles sur la Nintendo Switch Lite, donc la solution du bout de carton est plus compliquée à mettre en œuvre.

Enfin, il ne faut pas oublier que vous perdez automatiquement la garantie si vous ouvrez votre Joy-Con à la maison. Si vous rencontrez le problème du Joy-Con drift et que vous êtes encore sous garantie, Nintendo répare gratuitement votre manette.

Source : ComicBook