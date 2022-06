Jurassic World 3 est déjà le film le moins bien noté de toute la saga

Jurassic World : Le Monde d’après © Amblin Entertainment, Skydance Media, Universal Pictures

Jurassic Park de Steven Spielberg est sans aucun doute l’un des plus grands blockbusters hollywoodiens jamais réalisés. On aurait donc pu s’attendre à une franche réussite pour la sortie de Jurassic World : Le Monde d’après, le sixième film de la franchise. Une production vivement attendue par les fans, et ce, notamment grâce au retour des acteurs du film original. Malheuresement et seulement 24 heures après sa sortie, le film ne prend pas puisqu’il s’affiche déjà avec le score le plus bas de tous les films de la franchise.

Jurassic World : Le Monde d’après ne séduit pas

La sortie d’un film — et surtout d’une suite — de grande envergure s’accompagne toujours d’attentes et d’inquiétudes. Le doute s’était installé lorsque nous avions appris que le film, très médiatisé, avait maintenu un embargo sur ses critiques jusqu’à 48 heures avant sa sortie. Et la presse spécialisée ne l’aura pas apprécié, loin de là.

Au moment d’écrire ces lignes, Jurassic World : Le Monde d’après affiche près de 140 réactions sur Rotten Tomatoes, ce qui le place à un taux extrêmement décevant de 37 %. Son prédécesseur Jurassic World: Fallen Kingdom, sorti en 2018, affiche un score de 47 %. À titre d’information, le premier film sorti en 2015 trône lui à 71 %.

Pour rappel, le site n’affiche pas encore les critiques des spectateurs, mais uniquement celles de la presse spécialisée. On verra donc bien comment son « score » évoluera les jours qui arrivent, même si l’aventure jurassique promet d’en décevoir plus d’un. « Je n’ai aucun plaisir à vous dire que c’est le pire film de la franchise à ce jour. La magie a disparu » dit par exemple Leo Brady de AMovieGuy.com.

Un petit tour sur IMDB nous permet toutefois de voir que le sixième film de la franchise n’est pas si mal noté que ça. Il s’affiche pour l’instant avec une note de 6,2 sur 10, un score honorable. Son Metascore est en revanche plombé, avec une note « rouge », de 38 sur 100. Il n’y a plus qu’à regarder la bande-annonce de Jurassic World 3 et de se motiver pour aller au cinéma afin de se faire sa propre idée…