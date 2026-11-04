Bouygues Telecom augmente le prix de sa box 5G réservée aux jeunes

Bouygues Telecom a discrètement revu à la hausse le tarif de sa box 5G réservée aux moins de 26 ans. Initialement proposée à 25,99 euros par mois, elle coûte désormais 4 euros de plus pour les nouveaux abonnés.

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Bouygues Telecom augmente régulièrement ses tarifs, au grand dam des consommateurs. Cette fois-ci, ce sont les jeunes qui trinquent. Depuis le 2 novembre, la 5G Box -26 ans est plus onéreuse pour les nouveaux abonnés. Proposée initialement à 25,99 euros par mois, cette offre passe désormais à 29,99 euros, soit une augmentation mensuelle de 4 euros. Sur un an, cela représente tout de même 48 euros supplémentaires.

On notera également que l’offre réservée aux 18-25 ans s’aligne désormais sur le tarif de la 5G Box classique pendant la première année de souscription. À partir du treizième mois, l’abonnement standard passe à 39,99 euros, tandis que les jeunes bénéficient toujours du tarif de 29,99 euros. L’avantage tarifaire de l’offre -26 ans se matérialise donc seulement à partir de la deuxième année.

Bouygues Telecom : la 5G Box -26 ans n’est plus aussi compétitive

Lancée le 22 juin 2026, cette offre était censée permettre aux jeunes usagers de bénéficier d’une connexion 5G à domicile à moindre coût. Alors qu’elle figurait parmi les box 5G les moins chères du marché, à égalité avec la RED Box 5G, elle se classe désormais derrière sa rivale. Accessible sans condition d’âge, la RED Box 5G coûte 652,76 euros sur deux ans (frais d’activation inclus), contre 748,76 euros pour la 5G Box -26 ans.

En dehors du prix, l’offre reste identique. Si vous souscrivez aujourd’hui, vous bénéficierez toujours d’une connexion 5G illimitée, avec un débit maximal théorique de 1,1 Gbit/s en téléchargement et de 175 Mbit/s en envoi. La prise en charge du WiFi 7 bi-bande est assurée et l’abonnement reste sans engagement.