K40 Game Edition : Redmi dévoile un partenariat avec JBL pour le son de son smartphone gaming

Le partenariat entre le fabricant de smartphones et le fabricant d’enceintes acoustiques devrait aboutir à un produit disposant d’une très bonne qualité sonore.

Redmi K40 Gaming Edition – Crédit : Redmi

Peu de temps après que Xiaomi ait conclu un partenariat avec Harman Kardon pour la partie audio de sa gamme Mi 11, c’est au tour de Redmi de s’associer avec un célèbre fabricant d’enceintes. Le Redmi K40 Game Enhanced Edition sera équipé de deux haut-parleurs stéréo. Ceux-ci porteront l’inscription « Sound by JBL ».

Même si la qualité sonore est déjà très bonne sur le Poco F3 (Redmi K40) qui avait été dévoilé en France le mois dernier, elle devrait être bien plus impressionnante sur la variante gaming du smartphone. Pour l’instant, Xiaomi et Redmi font partie des seuls fabricants à proposer deux vrais haut-parleurs sur smartphone, ce qui permet généralement à leurs smartphones de prendre la tête du classement audio sur DXOMARK.

Le Redmi K40 Game Edition devrait être vendu en France

Le 27 avril prochain, Redmi va dévoiler les Redmi K40 Game Edition et K40 Game Enhanced Edition en Chine. Le premier possède le nom de code « chopin / K10A » et devrait sortir en France, tandis que le deuxième nommé « ares / K10 » sera réservé à la Chine et l’Inde.

Les différences entre les deux versions devraient être minimes, mais on peut tout de même noter que la version internationale est propulsée par un MediaTek Dimensity 1100, contre un Dimensity 1200 sur la version chinoise.

Les deux téléphones seront équipés d’une batterie de 5065 mAh, compatible avec la recharge rapide 67W. Elle alimentera un écran FHD+ AMOLED avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, parfait pour le gaming. De plus, le téléphone sera le premier à utiliser deux gâchettes mécaniques, que Redmi avait déjà présentées dans une vidéo.

Enfin, on sait que le smartphone sera équipé d’antennes Wi-Fi dédiées au gaming, de sorte que vous n’ayez jamais à vous soucier de votre connexion en jeu. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand le fabricant dévoilera ce smartphone en France, ni si celui-ci sera commercialisé sous la marque Redmi.

Redmi K40 Game Enhanced Edition Sound By JBL. pic.twitter.com/TTaZ1tQgZK — Ankit (@TechnoAnkit1) April 26, 2021

Source : Redmi