Mi 10S : Xiaomi reprend la tête du classement audio de DXOMARK, son lancement est prévu le 10 mars

80 points, c’est 10 points de plus que le récent Galaxy S21 Ultra de Samsung et 4 points de plus que son prédécesseur, le Xiaomi Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10S sur DXOMARK – Crédit : DXOMARK

Récemment, nous avions pu voir l’ASUS ROG Phone 5 détrôner le Mi 10 Pro en audio sur DXOMARK avec 79 points. Avant lui, le Xiaomi Mi 10 Pro dominait le classement audio de DXOMARK depuis plus d’un an maintenant avec ses 76 points. Il s’agit d’une performance incroyable de la part de Xiaomi, puisque les smartphones sont d’habitude régulièrement détrônés par des concurrents au cours de l’année.

Xiaomi n’a pas dit son dernier mot, puisque son nouveau Xiaomi Mi 10S, un nouvel arrivant dans la série Mi 10, a réussi à reprendre la tête du classement avec un score général de 80 points. L’arrivée de ce smartphone n’est pas une surprise, puisque nous savions depuis le mois de janvier que Xiaomi lancerait un nouveau Mi 10 plus puissant avec un Snapdragon 870.

Le partenariat avec Harman Kardon semble porter ses fruits

Le fabricant chinois Xiaomi a conclu un partenariat avec l’entreprise Harman Kardon à l’occasion du développement du nouveau Mi 11. D’après les premiers tests, celui-ci est probablement un des meilleurs smartphones en audio du moment, mais ses performances n’ont pas encore été mesurées par DXOMARK. Néanmoins, on s’attend à ce qu’elles ne soient pas très différentes de celles du Xiaomi Mi 10S.

Selon DXOMARK, le Xiaomi Mi 10S utilise deux haut-parleurs symétriques qui proposent la plus grande amplitude de l’industrie : 0,7 mm. Le système audio a été réglé par le géant de l’audio Harman Kardon, qui a laissé Xiaomi profiter de ses 68 ans d’expérience dans le domaine.

Pour l’instant, on ne sait pas si le Xiaomi 10S sera ou non commercialisé en France. DXOMARK évoque simplement le lancement en Chine, mais n’écarte pas totalement un lancement à l’international. D’autres smartphones Xiaomi encore plus haut de gamme sont prévus, tels que le Xiaomi Mi 11 Pro et le Mi 11 Ultra, qui devrait bien sortir en France cette année. Ils seront également développés en partenariat avec Harman Kardon, et devraient être en mesure de dépasser aisément les 80 points sur DXOMARK. En effet, ceux-ci seront significativement plus épais que les Mi 11 et Mi 10S, ce qui leur permettra d’embarquer des haut-parleurs plus puissants.

