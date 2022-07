Kindle Oasis : 70 euros de réduction sur la Rolls des liseuses

Pour donner un avant-goût du Prime Day qui commence demain, Amazon débute avec de grosses promotions sur ses propres produits et notamment sur sa gamme de liseuses. Un investissement qui pourrait vous faire gagner beaucoup de place dans la valise juste avant votre départ en vacances puisque vous pouvez y stocker des milliers de livres.

Tout en haut de la gamme, on trouve la Kindle Oasis, la plus luxueuse des liseuses, mais aussi celle qui offre le meilleur confort de lecture grâce à son très bel écran de 7 pouces éclairé par 25 Leds. Habituellement vendue 249,99€ euros, elle est proposée en ce moment à 179,99€, soit une réduction de 70 euros.

Kindle Oasis > 179,99€ sur Amazon



Certes, elle date de 2019, mais n’a pas pris une ride et bénéficie des mises à jour logicielles de la marque. Pour en savoir, plus lisez notre test de la Kindle Oasis.

50 euros de moins sur la Kindle Paperwhite



Pour ceux qui ont un budget plus réduit, signalons que la Kindle Paperwhite est aussi promotion : 89,99€ au lieu de 139,99€, soit 50 euros de réduction.

Kindle Paperwhite > 89,99€ sur Amazon



C’est le modèle phare d’Amazon en matière de liseuse et le dernier à avoir été renouvelé. Elle intègre un écran de 6,8 pouces, 8 Go de mémoire, le tout dans un format hyper compact. Pour en savoir plus, retrouvez notre test de la Kindle Paperwhite et notre comparatif des meilleures liseuses.