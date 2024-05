La 6G télécharge Helldivers 2 en 5 secondes et un film 4K en 2 secondes

© Envato

Plusieurs télécoms japonais ont testé la 6G via un appareil sans fil dédié sur une distance de 100 mètres avec un obstacle entre l’émetteur et le récepteur

Lors des tests, la vitesse de 100 Gbit/s a été atteinte

Ce qui permet de télécharger des fichiers volumineux en quelques secondes

La 6G fait ses premiers pas et la France, accompagnée de ses alliés, fixe déjà les premières règles. Et comme l’ont repéré nos confrères de Clubic, des opérateurs télécoms japonais ont atteint le débit impressionnant de 100 Gbit/s depuis un appareil connecté au réseau. En termes de vitesses, on parle de téléchargements fulgurants.

À lire > La Chine vient de lancer son tout premier satellite 6G

Des vitesses de téléchargement impressionnantes

Si la 5G permet de récupérer très rapidement un jeu ou un film 4K, son successeur ira encore plus loin. Fujitsu, NTT Docomo, NTT et NEC montrent l’étendue de ses capacités avec des tets depuis un prototype d’appareil sans fil connecté à la 6G. Capable d’atteindre 100 Gbit/s sur une portée jusqu’à 100 mètres, avec un obstacle entre l’émetteur et le récepteur, ses vitesses de téléchargement impressionnent.

Parmi les exemples, on parle d’un téléchargement de Helldivers 2 en à peine 5 secondes alors que le jeu pèse 70 Go. Pour un film 4K, c’est entre 2 et 3 secondes. Autant dire que la 6G s’annonce prometteuse, notamment avec l’avènement de certains objets connectés comme l’Apple Vision Pro. Elle est théoriquement entre 5 et 20 fois plus rapide que l’actuelle 5G.

Pour ces tests, les différentes sociétés japonaises ont mené un essai sur des bandes 100 Ghz en extérieur et 300 GHz en intérieur avec cet appareil sans fil dont les fréquences utilisent le spectre sub-terahertz. Les travaux ont débuté en 2021.

Des résultats à tempérer : il s’agit d’essais

Il faut toutefois noter qu’il s’agit de tests sur une faible distance avec un appareil spécialement conçu pour l’occasion. On ne sait pas si nos smartphones et autres objets connectés pourront atteindre 100 Gbit/s lorsque la 6G sera disponible. Il y a fort à parier que dans les faits, les vitesses seront en dessous.

Mais elles devraient rester impressionnantes lorsqu’il s’agira de télécharger des fichiers volumineux, de regarder sur streaming en ultra-HD, de jouer en cloud gaming ou d’être installé à bord d’un véhicule autonome, par exemple.

Source : Clubic