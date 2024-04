La Fnac baisse le prix de cette excellente enceinte Sonos Move

A la Fnac, l’enceinte Sonos Bove bénéficie d’une belle réduction et voit ainsi son prix chuter à 329,99 € au lieu de 449,99 €.

Cette enceinte Sonos Move représente un investissement important mais la Fnac propose actuellement une belle remise qui devrait vous enchanter. En effet, en ce moment, cette enceinte de qualité bénéficie d’une réduction et passe ainsi à 329,99 € au lieu de 449,99 €.

Sonos Bove : cette excellent enceinte est à prix bas actuellement

Si pour vous la qualité audio d’une enceinte connectée portable est un critère primordial, ce produit est certainement celui qu’il vous faut. Attention, il ne faudra pas trop tarder pour vous décider car cette offre sur le site de la Fnac est à durée limitée. Avant de passer à l’étape du paiement voici toutefois plus de renseignements sur les caractéristiques techniques.

L’enceinte Sonos Bove excelle tout particulièrement dans la qualité sonore et cela grâce à ses deux amplificateurs numérique de classe D, un mid-woofer qui assure la reproduction des médiums et des basses profondes et un tweeter pour une réponse claire des hautes fréquences. Cet ensemble promet une excellente retranscription des sons peu importe l’environnement dans lequel vous vous trouvez.

Pour vous offrir plus de flexibilité, cette enceinte est équipée d’une batterie rechargeable avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 heures de fonctionnement. Autant dire qu’elle est parfaite pour une utilisation à l’intérieur mais aussi à l’extérieur.

Le côté fonctionnel sera renforcé par la compatibilité avec les différents assistants intelligents comme Alexa, Amazon ou encore Google Assistant. Ainsi vous pourrez gérer directement votre appareil et écouter directement vos playlists déjà enregistrées.

