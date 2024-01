JBL Xtreme 3 : la puissante enceinte Bluetooth voit son prix dégringoler sur Amazon

Après la JBL PartyBox 100, c’est au tour de l’enceinte connectée JBL Xtreme 3 de profiter d’une superbe remise sur Amazon. Pour les soldes d’hiver, son tarif vient de passer de 329 € à 173 €. Soit une baisse de prix de 47%. En résumé, vous pouvez obtenir cet excellent produit pour presque moitié prix. De plus, pour les abonnées, il est possible de commander ce modèle via le service Prime.

Plus dans le détail, cette JBL Xtreme 3 est une enceinte nomade qui fonctionne grâce au Bluetooth. Vous pourrez la transporter partout grâce à son poids de 1,9 kg et ses dimensions de 34.4 x 18,5 x 19,3 cm. On trouve également une sangle pour les déplacements. De plus, avec sa certification IP67, elle est un excellent accessoire pour écouter de la musique à la plage ou à la piscine. Ensuite, le fabricant annonce environ 15 heures d’autonomie. Vous n’aurez donc pas de problème de ce côté. Cependant, il faut tout de même compter 2h30 pour la recharger à 100% quand elle est à court de batterie.

Sinon, la puissance sonore annoncée est de 100W, ce qui est plus que correct pour un produit de ce gabarit. Plus dans le détail, elle dispose de 4 haut-parleurs et de deux radiateurs de graves. Pour finir, cette JBL Xtreme 3 embarque la fonctionnalité JBL PartyBoost. Cette dernière permet de connecter ensemble deux enceintes compatibles.