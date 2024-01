L’enceinte Sonos One compatible avec Alexa et Google Assistant est en promo durant les soldes

Chez Boulanger, les soldes vont vous permettre de découvrir cette enceinte intelligente Sonos One. Son tarif passe ainsi de 229 € à 160 €.

Cette enceinte connectée Sonos One propose de nombreux avantages puisqu’elle est notamment compatible avec plusieurs assistants intelligents. Pour la découvrir, c’est le moment puisqu’elle est soldée et passe donc à 160 € au lieu de 229 € chez Boulanger. Attention, cette offre a lieu dans le cadre des soldes d’hiver, elle est donc limitée.

Cette enceinte connectée est à petit prix chez Boulanger

Si vous recherchez une enceinte connectée que vous pouvez utiliser avec n’importe quel smartphone et surtout avec votre assistant intelligent habituel, cette enceinte est pour vous. En effet, la Sonos One a la particularité d’être compatible avec Alexa, Google Assistant ou encore Siri via l’AirPlay 2, un avantage considérable qui ne sera pas le seul puisqu’elle est actuellement à petit prix.

Certes, ce produit n’est pas de dernière génération mais il fait le job et pour ce tarif, c’est tout à fait appréciable. Comme toutes les enceintes connectées, vous pourrez y écouter vos morceaux préférés du moment, avec une qualité sonore tout à fait correcte. A noter qu’elle intègre également un mode multiroom dont l’utilité sera de relier plusieurs enceintes installées dans différentes pièces afin qu’elles puissent diffuser la même musique au même moment.

Le seul petit bémol réside du côté de la connexion puisqu’il n’y a pas de connexion Bluetooth, il faudra donc branche l’enceinte sur secteur puis la connecter à un réseau Wi-Fi en Ethernet.

