La maison de Maman, j’ai raté l’avion est sur Airbnb, un spin-off de La Casa de Papel, Elon Musk lance le Cyberwhistle, c’est le récap’

La maison de Kevin est à louer sur Airbnb, Netflix prépare un spin-off de La Casa de Papel centré sur Berlin, Elon Musk lance un sifflet Tesla à 50 dollars pour se moquer de la chiffonnette d’Apple, c’est le récap’ du jour.

Passez Noël dans la maison de Maman, j’ai raté l’avion

Maman, j’ai raté l’avion est un classique de Noël et pour ceux dont le film culte a marqué l’enfance, bonne nouvelle, la maison des McCallister est sur Airbnb. Si vous souhaitez vous offrir des fêtes de fin d’année dans un lieu unique, il est en effet possible de louer la maison de Kevin. Un logement « kitsch » aux couleurs vives que vous pouvez réserver à cette adresse à partir du 7 décembre à 13 heures. Maman, j’ai raté l’avion ! (ça recommence) fait partie des programmes inédits de Disney+ ce mois-ci.

Lire > Louez la maison de Maman, j’ai raté l’avion sur Airbnb

Louez la maison sur Airbnb – Crédit : 20th Century Studios

Berlin sera au centre du spin-off de La Casa de Papel

La Casa de Papel est sur le point de s’achever et Netflix vient d’annoncer qu’un spin-off était actuellement en préparation. L’information a été dévoilée lors d’un évènement à Madrid, au cours duquel la plateforme de streaming a dévoilé que la série serait centrée sur le personnage de Berlin, interprété par Pedro Alonso. Le spin-off devrait être diffusé en 2023 et pourrait se dérouler avant le braquage de la Fabrique Nationale de la Monnaie et du Timbre.

Lire > La Casa de Papel : un spin-off centré sur Berlin arrivera en 2023

Berlin sera le personnage central du spin-off de La Casa de Papel – Crédits : Netflix

Cyberwhistle : un sifflet Tesla à 50 dollars

Elon Musk vient d’annoncer sur Twitter le lancement du Cyberwhistle, un sifflet inspiré du Cybertruck à 50 dollars. Ce produit est évidemment une blague pour se moquer d’Apple, et Elon Musk ne s’en cache pas dans sa publication « ne gaspillez pas votre argent pour cette stupide chiffonnette Apple, achetez plutôt notre sifflet ! ». Même s’il s’agissait de se moquer du géant américain au départ, le Cyberwhistle a trouvé des acheteurs puisqu’à peine sorti, il est évidemment déjà en rupture de stock.

Lire > Elon Musk se moque de la chiffonnette d’Apple à 25 € avec le Cyberwhistle de Tesla