Louez la maison de Maman, j’ai raté l’avion sur Airbnb

Le mois de décembre débute à peine et l’esprit de Noël revient. Disney+ dévoile son calendrier pour la fin d’année et on retrouve Hawkeye. Une série Marvel se tenant pendant les fêtes de fin d’année. Mais le service de streaming propose un autre programme inédit : la suite de Maman, j’ai raté l’avion. Suite d’un long-métrage mené par Macaulay Culkin et culte pour les spectateurs. Ce n’est pas un hasard si beaucoup se refont le film pour Noël ! Et aujourd’hui, on apprend que Airbnb, célèbre service de location de logements, propose de passer des vacances dans la maison de Maman, j’ai raté l’avion.

Ouverture des réservations sous peu !

Noël n’a jamais été aussi proche et beaucoup vont se refaire Maman, j’ai raté l’avion, classique des fêtes. Et si vous avez toujours voulu passer une nuit dans la fameuse maison des McCallister, bonne nouvelle. Airbnb propose de louer le logement à partir du 7 décembre à 13 heures. Une location pendant que les McCallister prennent des vacances. Le site partage une annonce rédigée par Buzz McCallister, le grand frère de Kevin (Macaulay Culkin) joué par Devin Ratray.

Il y a plusieurs années, pour Noël, nous sommes allés à Paris. Enfin, la plupart d’entre nous. Bien que nous soyons plus âgés et plus sages, j’ai même ma propre société, nous sommes trop âgés pour les pitreries. Alors, pendant nos vacances (nous tous, cette fois), j’invite les espiègles à laisser libre cours à l’enfant de 8 ans en eux dans ma maison d’enfance. Il ne s’agit pas d’un concours, les invités sont responsables de leur propre voyage. – Buzz McCallister (Devin Ratray)

Vous souhaitez réserver la maison des McCallister? Il suffit de se rendre à cette adresse et attendre l’ouverture des réservations. Le logement est décrit par Airbnb comme « kitsch » et difficile de leur donner tort. On trouve des couleurs très vives et des motifs de Noël. Un pot de peinture apparaît sur l’un des clichés, renvoyant vers l’un des pièges du film.

