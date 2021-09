La manette Nacon Revolution X pour Xbox Series et PC sort le 13 octobre

La Revolution X Pro Controller de Nacon sort le 13 octobre prochain. La manette filaire dédiée à la compétition est spécialement conçue pour les Xbox Series X et S, la Xbox One et le PC. Elle est déjà disponible en précommande.

Avis aux joueurs compétitifs ! Nacon a annoncé que sa toute nouvelle manette, la Revolution X Pro Controller, arrive le 13 octobre prochain. Elle est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site de Nacon avec quelques bonus de précommande.

Revolution X Pro Controller – Crédit : Nacon

Développée en partenariat avec Microsoft, la manette Revolution X est la première de Nacon dédiée à l’e-sport sur les consoles next-gen. En plus de son ergonomie pensée pour rendre les longues heures de jeu confortables, la manette propose une personnalisation poussée et des caractéristiques techniques avancées pour une meilleure performance en jeu.

À lire aussi > Halo Infinite : une Xbox Series X et une manette Elite Series 2 en édition limitée

La Revolution X est une manette personnalisable dédie à l’e-sport

À l’instar de la manette DualSense de la PS5, la Revolution X est équipée de gâchettes à retour haptique. Ses joysticks brevetés ont une amplitude et une précision ajustables avec les différentes bases fournies. Vous avez aussi plusieurs têtes de joysticks incluses avec des formes concaves ou convexes en fonction de vos préférences.

Revolution X Pro Controller – Crédit : Nacon

À l’arrière de la Revolution X, on retrouve 4 boutons de raccourcis personnalisables. Les poignées avec un grip texturé de la manette ont des compartiments qui vous permettent de modifier son poids global. En effet, certains joueurs ont plus de précision avec une manette lourde tandis que d’autres préfèrent des manettes plus légères. De plus, l’une des fonctionnalités phares de la Revolution X est que vous pouvez profiter d’un son Dolby Atmos avec n’importe quel casque stéréo, filaire ou sans fil, quand vous branchez la manette sur la console ou le PC avec son câble USB-C de 3 mètres.

À lire aussi > Test Nacon MG-X : transformez votre smartphone Android en manette Xbox pour le Cloud Gaming

Téléchargez l’application Revolution X pour une personnalisation complète de la manette

Pour une personnalisation encore plus poussée de la manette, l’application dédiée Revolution X est disponible sur le Microsoft Store. Elle vous permet de créer et stocker jusqu’à 4 profils dans la mémoire interne de la manette. Vous choisissez donc le profil qui vous convient en fonction du type de jeu (FPS, aventure, course, etc.) auquel vous jouez.

Revolution X Pro Controller – Crédit : Nacon

Vous pouvez ainsi modifier le mapping des boutons, la courbe de réponse, la zone morte des joysticks, l’attribution des 4 raccourcis, le Dpad 4 ou 8 directions, les effets lumineux, la sensibilité des gâchettes, l’inversion de l’axe des joysticks et les 4 moteurs de vibration. Si vous ne savez pas exactement quoi choisir, plusieurs presets sont proposés dans l’application.

Enfin, la manette Nacon Revolution X sera disponible le 13 octobre 2021 à 109,90 €. Vous pouvez déjà la précommander pour profiter d’une livraison 3 jours avant sa sortie, d’un jeu PC Nacon au choix offert et de WRC 10 sur Xbox Series offert.

Source : Nacon